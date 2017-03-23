Все зависит от Батала: боксер из Абхазии попал в "Гладиаторы ринга"

СУХУМ, 23 мар – Sputnik, Рада Ажиба. Боксер-профессионал из Абхазии Батал Чежия выступит на вечере профессионального бокса "Гладиаторы ринга" 25 марта, об этом Sputnik сообщил президент Федерации профессионального бокса Абхазии Алик Карди оглы.

"Его соперник очень опытный, имеет хороший рейтинг, у него более 13 профессиональных боев. Нам, конечно, будет сложно и тяжело, но готовы к бою, думаю, справимся. Батал в хорошем настроении и боевой готовности", — сказал тренер Карди оглы.

Вице-президент Федерации профессионального бокса Абхазии Роман Качарава отметил, что бой, который предстоит Баталу Чежия, очень важен для его рейтинга.

"Несмотря на то, что Батал провел один бой в профессиональном бою, он уже в середине мирового рейтинга. Если выиграет у нынешнего соперника Фуада Мурадова, то его уровень будет расти. А чем выше рейтинг, тем ближе пояс. И все зависит от Батала", — подчеркнул он.

Федерация профессионального бокса ставит главной задачей продвижение абхазских спортсменов на профессиональный ринг.

"Я менеджер молодых боксеров Батала Чежия и Саида Смыр. Поэтому их продвижение в профессиональный бокс — основная моя задача. Нам присылают приглашения, предлагают соперников, а мы выбираем. Федерация России по боксу заинтересована в общении с нами, чтобы наши боксеры выступали на профессиональных рингах. Несмотря на все запреты и сложности, наши спортсмены показывают хорошие результаты", — добавил Качарава.

Абхазский боксер Батал Чежия 12 февраля в Краснодаре одержал победу в рейтинговом бою в дебютном поединке своей профессиональной карьеры. С 2011 года Батал Чежия занимался любительским боксом, был многократным чемпионом Абхазии, чемпионом Москвы и чемпионом Вооруженных Сил Российской Федерации.

Боксерское шоу "Гладиаторы Ринга" состоится 25 марта в Анапе. На ринге встретятся бойцы из России, Европы и стран СНГ. В программе боксерского вечера два титульных и семь рейтинговых поединков.



