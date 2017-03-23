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Гильдия отельеров: просим разрешить выезд в Абхазию российским силовикам

© Sputnik. Алексей Никольский
В Абхазии
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Круглый стол Гильдии отельеров Абхазии по подготовке к курортному сезону прошел в четверг 23 марта.

СУХУМ, 23 мар — Sputnik, Владимир Бегунов. Абхазские отельеры намерены обратиться в МИД и правительство республики, что бы дипломаты договорились с Россией о разрешении сотрудникам МВД РФ на выезд в Абхазию, рассказал Президент Гильдии отельеров Игорь Жигун.

"То, что сотрудникам российских силовых ведомств решили запретить выезжать на отдых за пределы России, — большая проблема, — заявил Жигун. – Мы теряем большую категорию отдыхающих, это 900 тысяч человек. ФСБ, конечно, не разрешат въезд в Абхазию, а вот сотрудникам МВД, судебной системы могли бы".

По словам Игоря Жигун, среди людей, приезжающих на отдых в Абхазию очень значительный процент российских силовиков.

"Эти люди приезжают на наши курорты, им здесь нравится, — сказал Жигун. – Хотим, чтобы нас услышали и российские власти включили Абхазию в список стран, которые могут посещать сотрудники МВД РФ".

В феврале 2015 года в СМИ появилась информация, что МВД РФ внутренним приказом запретило сотрудникам выезжать за границу за исключением стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии. В ведомстве заявили, что это решение было воспринято сотрудниками "с пониманием". Позже сообщалось, что в МВД утвердили список из 30 стран, куда полицейским ездить можно. В 2015 году депутат Госдумы шестого созыва от ЛДПР Дмитрий Носов внес законопроект о запрете на выезд сотрудников МВД, имеющих доступ к гостайне. В марте 2016 года правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу бывшего депутата. 

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему кажется избыточным запрет на выезд полицейских, не имеющих доступа к секретным данным.

 

Теги:
Абхазия


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