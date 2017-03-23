"Горячую линию" для автотуристов предлагают создать в Абхазии

СУХУМ, 23 мар — Sputnik, Владимир Бегунов. Абхазские отельеры обратились в МВД республики, с предложением создать "горячую линию" для автомобилистов, рассказал президент Гильдии отельеров Игорь Жигун.

"Во время курортного сезона в Абхазию многие туристы приезжают на своих авто, — сказал Жигун. – Мы, работники турсферы, часто сталкиваемся с жалобами от водителей на то, что часто им ГАИ неправомерно выписывает штрафы. Это бьет по туристической привлекательности страны".

По словам председателя Гильдии отельеров Абхазии, создание такой горячей линии может исправить ситуацию.

Количество туристов, приезжающих в Абхазию каждый год увеличивается. За курортный сезон 2016 года республику посетило 1,4 миллиона человек. По сравнению с предыдущим годом, цифра выросла на 15%.

По словам министра по курортам и туризму Абхазии Автандила Гарцкия в 2015 году от туротрасли в бюджет Абхазии поступило 350 миллионов рублей, в 2016 году — 400 млн рублей.



