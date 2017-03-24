Сухум - живой

Много коммерческих предложений от российских предпринимателей поступает в Российско-абхазский деловой Совет, об этом Sputnik сказал его председатель Андрей Сергеев.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2015 году в мире заболело туберкулезом более десяти миллионов человек, официально зарегистрировано лишь 6 миллионов случаев.
Участники шоу "Ты супер!" из Казахстана Роман Корнеев и Влад Лоскутов побывали в гостях у известного продюсера, музыканта, Заслуженного артиста России Бари Алибасова и у музыкантов группы "На-На" Вячеслава Жеребкина и Владимира Политова.