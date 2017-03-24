Сухум - живой

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Сергеев: российские предприятия примут участие в выставке в Сухуме Много коммерческих предложений от российских предпринимателей поступает в Российско-абхазский деловой Совет, об этом Sputnik сказал его председатель Андрей Сергеев. 17

Противотуберкулезный пункт открыт в Сухуме после ремонта По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2015 году в мире заболело туберкулезом более десяти миллионов человек, официально зарегистрировано лишь 6 миллионов случаев. 91