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Сухум - живой

© Sputnik. Е. Кузин
В Абхазии
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Борис Войцеховский
15960

Колумнист Sputnik Борис Войцеховский поговорил с жителями Сухума о том, как город менял свои формы и одновременно свою судьбу.

Теги:
Абхазия


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