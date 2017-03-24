Пальма за сезон: аппетит вредителя

О новом вредителе и масштабах бедствия корреспонденту Sputnik Владимиру Бегунову рассказал директор Института экологии Академии Наук Абхазии Роман Дбар.

Sputnik, Владимир Бегунов.

"Самшит мы уже потеряли из-за огневки, теперь пальмовый долгоносик грозит уничтожить все пальмы", — рассказывает роман Дбар, показывая личинки вредителя, которые ученые изучают в Институте экологии.

Сейчас институт строит новую лабораторию с морозильной камерой. Ученые собираются заморозить на десять лет семена растений, которые находятся под угрозой исчезновения, самшит и пальмы в том числе.

"При температуре —20°С семена могут до десяти лет сохранять свою жизнеспособность, — рассказывает Роман Дбар. – Возможно, за это время какой-то новый вредитель снизит численность огневки, и мы снова сможем высадить самшит в Абхазии. Беда в том, что из-за долгоносика сейчас в очереди на уничтожение стоят пальмы".

© Sputnik. Владимир Бегунов Коконы личинок пальмового долгоносика, живущие внутри деревьев

Ученые впервые зафиксировали пальмового долгоносика в прошлом году.

"Личинка живет внутри ствола и питается органикой дерева, — рассказывает Дбар. — Выглядит это так: дырка в пальме, оттуда сыплется труха. Одна личинка съедает взрослое дерево за сезон. Дерево, в котором завелся вредитель, выжить уже не может".

Сейчас ученые ищут дешевый способ борьбы с пальмовым долгоносиком, но пока безрезультатно. В европейских странах уход за пальмами на курортах – дорогое удовольствие, которое не по карману Абхазии. К примеру, в Испании на защиту каждой пальмы от вредителей в год тратят по 500 евро.

Как рассказал директор Института экологии, пальмовый долгоносик — не единственный вредитель, угрожающий абхазским пальмам. В республике зарегистрирован также уругвайский пальмовый мотылек, его еще называют пальмовой огневкой.

© Sputnik. Владимир Бегунов Роман Дбар показывает пальмового долгоносика

"Это достаточно крупная бабочка с ладонь размером, — говорит Роман Дбар. — У нее крупная личинка, как сосиска. Она тоже повреждает пальмы, проникает в ствол чаще всего через спилы листьев".