Обзор цен на Cухумском рынке

Особых изменений в ценовой политике продуктов питания на Сухумском рынке с наступлением весны не произошло. Ряд овощей и фруктов подешевел. К примеру, помидоры, болгарский перец и яблоки подешевели в среднем на 10 рублей. В то же время на столько же подорожали картофель и баклажаны.

Молочная продукция также претерпела небольшие изменения. Полтора литра домашнего молока стоит 100 рублей. Две недели назад молоко стоило 120 рублей. На 50 рублей продавцы скинули цену на сулугун.

Цены на мясо уже долгое время колеблются в одном ценовом диапазоне. И говядина, и свинина стоят от 300 до 350 рублей.

К концу марта на прилавках рыбного магазина был неплохой выбор. Килограмм промысловой рыбы стоил 100 рублей, кефаль – 200 рублей. Продавцы объяснили, что цены зависят от размера рыбы. К примеру, цена крупной барабули может достигать 250 рублей.