Сергеев: российские предприятия примут участие в выставке в Сухуме

СУХУМ, 24 мар – Sputnik, Роберт Джопуа. Выставка продукции предприятий регионов России планирует провести российско-абхазский деловой Совет, об этом в интервью радио Sputnik рассказал председатель Совета Андрей Сергеев.

"Мы планируем ближе к осени на базе Дома Москвы провести выставку с привлечением российских регионов для того, чтобы они могли представить себя и познакомиться с Абхазией на месте. У нас достаточно большое количество запросов от различных компаний и предприятий, которые хотели бы либо продукцию свою предложить, либо услуги, либо просто посмотреть условия для начала бизнеса", — сказал Сергеев.

Андрей Сергеев отметил, что основная задача Совета — способствовать предпринимательским кругам в продвижении своих интересов, в консультациях бизнесменов, которые хотят прийти в Абхазию.

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"Например, не все до конца представляют себе работу законодательства, какие-то специфические вопросы, которые могут возникнуть в процессе. Мы всячески содействуем, оказываем консультации, определенное сопровождение", — отметил он.

Сергеев также подчеркнул, что Российско-абхазский деловой Совет всегда принимал активное участие во всех экономических форумах, которые проходили в республике. Он также отметил, что Совет находится в тесном сотрудничестве с Торговым представительством России в Абхазии, с которым у него подписано соглашение о взаимодействии.

Российско-абхазский деловой Совет создан в 2009 году. Основные цели Совета — это расширение и развитие деловых контактов и взаимовыгодное сотрудничество между российскими и абхазскими предпринимателями.