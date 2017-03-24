Трудовые мигранты: учителя в Абхазии

Юра Курт-оглы из Сухума: Здравствуйте! Слышал, что в Абхазии учителей, приехавших из России и преподающих в наших школах, обложили налогом в одну тысячу рублей при зарплате четыре-пять тысяч. Многие хорошие специалисты собрались уходить. Учитывая и без того плачевное состояние нашего образования, правильно ли это?

Sputnik, Амра Амичба: Как рассказал первый замминистра образования и науки Дмитрий Гварамия, все иностранные работники должны пройти регистрацию в Государственной миграционной службе.

"В Миграционной службе они получают соответствующее разрешение на работу. Для получения такого разрешения им необходимо оплатить государственную пошлину. В эту категорию и педагогические работники попадают", — уточнил Гварамия.

Заместитель начальника Миграционной службы Абхазии Вячеслав Бганба заметил, что в конкретном случае речь идет о государственной пошлине в размере одна тысяча рублей, оплачиваемой при получении патента – разрешения на трудовую деятельность.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Визы и предубеждение

"По закону, у каждого иностранного гражданина независимо от того, чем он занимается, если, конечно, он специально не приглашен в Абхазию по межправительственному соглашению, должно быть разрешение на работу или патент, — пояснил Вячеслав Бганба. — Для граждан Российской Федерации выдается патент на работу, так как между нашими странами безвизовый режим. А для граждан стран, с которыми у нас визовый режим, оформляется разрешение на трудовую деятельность".

У ведомства есть утвержденный план, по нему в учебных заведениях республики идут проверки, и, как отметили в Миграционной службе, выявляется много нарушений.

"Сейчас вопрос стал актуальным, потому что директора школ и учителя засуетились, так как мы разослали письма о том, что, если у них работают иностранные граждане, этим иностранным гражданам необходимо оформить документы. И мы разъяснили, по полочкам разложили, что нужно, как нужно и как мы можем помочь. Вся суть в этом", — отметил Бганба.

По его мнению, возможно, вопрос, касающийся приезжих учителей, должны были решить в Министерстве образования, заключив с ними соглашение, подтверждающее, что специалисты необходимы системе образования.

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