Робот-нянька абхазских лицеистов победил на конференции в Москве

СУХУМ, 25 мар — Sputnik, Бадри Есиава. Робот-нянька для животных занял первое место на международной конференции "Объединяемся знаниями" в Москве, об этом сообщил корреспонденту Sputnik куратор проектно-исследовательской деятельности лицея-интерната в Гагре Альберт Туктаров.

"Прошел первый день конференции. Он был посвящен проектам по робототехнике, наши ребята достойно выступили со своими работами. Проект Аделя Какубава и Льва Агрба "Робот для животных" стал абсолютным победителем и занял первое место", — поделился успехами учеников Гагрского лицея-интерната Туктаров.

Он добавил, что проекты Давида Джения и Даната Агрба — робот для детей с ограничениями по здоровью, и работа Алена Гамисония, Даниила Кикаваа и Ивана Агрба — робот, очищающий воздух, были удостоены почетных грамот.

Александр Танакбаев Ученики Гагрского лицея-интерната на конкурсе робототехники

В рамках VI международной научно-практической конференции "Объединяемся знаниями" проводится кинофестиваль, на котором ученики из Абхазии также покажут подготовленный ими фильм о традиционных национальных жилищах народов мира.