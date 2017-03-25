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Ученики Гагрского лицея-интерната на конкурсе робототехники

Робот-нянька абхазских лицеистов победил на конференции в Москве

В Абхазии
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Педагоги и ученики Гагрского лицея-интерната принимают участие в VI международной научно-практической конференции "Объединяемся знаниями", которая проходит с 24 по 26 марта в Москве.

СУХУМ, 25 мар — Sputnik, Бадри Есиава. Робот-нянька для животных занял первое место на международной конференции "Объединяемся знаниями" в Москве, об этом сообщил корреспонденту Sputnik куратор проектно-исследовательской деятельности лицея-интерната в Гагре Альберт Туктаров.

"Прошел первый день конференции. Он был посвящен проектам по робототехнике, наши ребята достойно выступили со своими работами. Проект Аделя Какубава и Льва Агрба "Робот для животных" стал абсолютным победителем и занял первое место", — поделился успехами учеников Гагрского лицея-интерната Туктаров. 

Он добавил, что проекты Давида Джения и Даната Агрба — робот для детей с ограничениями по здоровью, и работа Алена Гамисония, Даниила Кикаваа и Ивана Агрба — робот, очищающий воздух, были удостоены почетных грамот.

Ученики Гагрского лицея-интерната на конкурсе робототехники
Александр Танакбаев
Ученики Гагрского лицея-интерната на конкурсе робототехники

В рамках VI международной научно-практической конференции "Объединяемся знаниями" проводится кинофестиваль, на котором ученики из Абхазии также покажут подготовленный ими фильм о традиционных национальных жилищах народов мира. 

Теги:
Абхазия


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