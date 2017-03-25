Абхазский боец победил в шоу "Гладиаторы ринга"

СУХУМ, 25 мар – Sputnik, Владимир Бегунов. Боксер Батал Чежия одержал победу над москвичом Фуадом Мурадовым в шоу "Гладиаторы ринга", в Анапе в субботу 25 марта.

Чежия победил противника после четырех раундов по общему количеству очков единогласным решением судей.

Батал Чежия и москвич Фуад Мурадов встретились в седьмом поединке шоу "Гладиаторы ринга" в Анапе. Бой длился четыре раунда и закончился технической победой Батала Чежия.

Абхазскому спортсмену двадцать лет, на профессиональном ринге провел один бой, закончившийся победой. Его противнику Фуаду Мурадову 39 лет, у него за плечами уже шестнадцать профессиональных боев.

"Его соперник очень опытный, имеет хороший рейтинг, — рассказал Sputnik Президент Федерации профессионального бокса Абхазии Алик Карди оглы. — Батал перед боем был в хорошем настроении и боевой готовности".

Вице-президент Федерации профессионального бокса Абхазии Роман Качарава отметил, что эта встреча очень важна для рейтинга Батала Чежия.

"Несмотря на то, что Батал провел один профессиональный бой, он уже в середине мирового рейтинга. Эта победа увеличила его рейтинг. А чем выше рейтинг, тем ближе пояс. И все зависит от Батала", — подчеркнул Качарава.

Федерация профессионального бокса ставит главной задачей продвижение абхазских спортсменов на профессиональный ринг.

"Я менеджер молодых боксеров Батала Чежия и Саида Смыр — добавил Качарава. — Поэтому их продвижение в профессиональный бокс — основная моя задача. Нам присылают приглашения, предлагают соперников, а мы выбираем. Федерация России по боксу заинтересована в общении с нами, чтобы наши боксеры выступали на профессиональных рингах. Несмотря на все запреты и сложности, наши спортсмены показывают хорошие результаты".

Абхазский боксер Батал Чежия 12 февраля в Краснодаре одержал победу в рейтинговом бою в дебютном поединке своей профессиональной карьеры. С 2011 года Батал Чежия занимался любительским боксом, был многократным чемпионом Абхазии, чемпионом Москвы и чемпионом Вооруженных Сил Российской Федерации.

В боксерское шоу "Гладиаторы Ринга" на ринге встретились бойцы из России, Европы и стран СНГ. В программе боксерского вечера было два титульных и семь рейтинговых поединков.