"Рица" стала лидером в Чемпионате по футболу после первого тура

СУХУМ, 25 мар — Sputnik, Роберт Джопуа. Футбольный клуб "Рица" занял первую строчку в таблице XXIV Чемпионата Абхазии по футболу после первого тура, об этом корреспонденту Sputnik сообщил президент Федерации футбола Абхазии (ФФА) Джума Кварацхелия.

"В первом туре было сыграно пять игр. Столичные команды "Динамо и "Абазг" сыграли в нулевую ничью. Также ничьей закончился и первый матч Чемпионата: очамчырский "Ерцаху" обменялся голами с "Гагрой", счет 1:1. В остальных трех матчах победителями стали: сухумский "Нарт" в домашних стенах обыграл у себя на поле галский "Самурзакан" со счетом 2:0, с таким же результатом новоафонский "Афон" обыграл ткуарчалский "Шахтер", а Гудаутская "Рица" одержала у себя дома крупную победу над гулрыпшским "Спартаком". Встреча закончилась со счетом 6:1, что и позволило занять лидерство в только что начавшемся Чемпионате", — подробно рассказал Кварацхелия.

© Sputnik. Алексей Филиппов Первый матч XXIV Чемпионата Абхазии по футболу завершился ничьей

Таким образом, отметил руководитель ФФА, у "Рицы", "Нарта" и "Афона" по три очка в турнирной таблице. "Гагра", "Динамо", "Абазг" и "Ерцаху" набрали по одному, а "Шахтер", "Самурзакан" и "Спартак" продвигаются в следующий тур с нулями.

Кварацхелия также подчеркнул, что за первую игру турнира в общей сложности арбитрами было показано почти 20 желтых карточек.

"Не обошлось и без красных карточек. Их получили игрок "Абазга" и футболист команды "Ерцаху". Желтых было еще больше. За пять игр первого тура судьями было предупреждено 17 игроков", — сказал он.

Президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия также рассказал, что определились и лучшие бомбардиры Чемпионата. С пятью забитыми матчами лидирует игрок гудаутской "Рицы" Айнар Гамисония. Два гола забил футболист "Нарта" Георгий Жанава.

XXIV Чемпионата Абхазии по футболу стартовал 20 марта 2017 года. Всего в турнире играет десять футбольных клубов: — это очамчырский "Ерцаху", гагрская "Гагра", гудаутская "Рица", гулрыпшский "Спартак", галский "Самурзакан", новоафонский "Афон", ткуарчалский "Шахтер" и три столичных футбольных клуба: "Абазг", "Динамо", "Нарт".



