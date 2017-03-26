Сразу 10 избирателей пришли к открытию участка в Очамчыре

ОЧАМЧЫРА, 26 мар — Sputnik, Амра Амичба. Все шесть избирательных округов Очамчырского района открылись ровно в восемь часов утра, сообщает корреспондент Sputnik со слов председателя окружной комиссии Андрея Перцхелия.

"Работа в шести участках 32 избирательного округа началась в 7 часов с жеребьевки комиссии, которая подписывает бюллетени. С оборотной стороны бюллетеней наблюдатели от двух кандидатов вписывают свои имена. А в 8 часов избирательные участки открылись для голосования", — сказал Перцхелия.

На участке № 4 округа № 32 всего 1080 избирателей, первая десятка пришла уже к открытию, к 8 часам.

© Sputnik / Томас Тхайцук Первые избиратели отдали свои голоса в Сухуме

Очамчырцы Лери Берулава и Амиран Кутелия говорят, что пришли так рано, потому что у них запланированы дела на воскресенье, а перед этим посчитали необходимым выполнить свой гражданский долг.

"У меня есть возможность проголосовать и повлиять на развитие нашего города. Надеюсь, кандидат, за которого я проголосую, улучшит жизнь нашего города", — сказал Лери Берулава перед открытием участка.

Первой в урну забросила свой бюллетень, как и в первом туре, секретарь участковой комиссии Лариса Дочия.

"Надеюсь, все депутаты от Очамчырского района, которые пройдут в Народное Собрание, поспособствуют тому, чтобы жизнь в нашем городе оживилась и количество отдыхающих увеличилось. Все остаются в Гагре и Новом Афоне, до нас не доезжают. А у нас и воздух чище, и море прозрачнее", — считает Дочия.

Секретарь участковой комиссии подчеркнула, что явка избирателей в первом туре была высокая.

"Уже к 11 часам был перейден 25 %, думаю, и сегодня так будет. Явка ничем не уступала активности избирателей при президентских выборах, наверное, кандидаты постарались, много общались с населением", — заметила она.

© Sputnik. Бадри Есиава Второй тур: участки для голосования открылись в Абхазии

По словам Ларисы Дочия, к 11 часам член участковой комиссии с двумя наблюдателями от кандидатов с выносной урной объедут тех, кто подал заявление о голосовании на дому.

"Таких по списку у нас 60 человек. До 6 часов 25 марта у каждого желающего была возможность написать заявление с такой просьбой. Это бабушки и дедушки, которым сложно дойти до участка. А также лежачие больные", — уточнила секретарь.

В Очамчырском избирательном округе № 32 во второй тур вышли двое кандидатов. В списках округа после первого тура значатся 4362 избирателя, цифра увеличилась за счет того, что фамилии избирателей из дополнительного списка были внесены в основной.

Выборы в Парламент Абхазии проходят по стране в 22 избирательных округах 26 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе наибольшее количество голосов.