Сухумский и Гулрыпшский районы: активность избирателей очень низкая

СУХУМ, 26 мар — Sputnik, Рада Ажиба. Активность избирателей сейчас очень низкая, в первом туре в первые часы больше половины избирателей округа уже проголосовали, рассказал председатель окружной комиссии №23 Энвер Казанджи-оглы.

Тем не менее, редкие избиратели связывают с выборами надежды на будущее.

Житель села Нижняя Эшера Руслан Зотов сетует, что молодежь уезжает из деревень.

"Может быть, новому Парламенту удастся переломить ситуацию", — сказал Зотов.

© Sputnik. Амра Амичба Семьями приходят голосовать в селе Баслаху

В Гулрыпшском районе также невысокая активность, на 9.00 (мск.) проголосовало девятнадцать человек, сообщил председатель окружной комиссии избирательного округа №26 Станислав Зантария.

"Избирательные участки в районе открылись вовремя, нарушений и претензий пока нет", — рассказал Зантария.

В Гулрыпшском районе три избирательных округа, в двух из них депутатов выбрали с первого раза и только в одном, 26-м округе, проходит второй тур выборов. Общее число избирателей 3 572 человека.

По словам председателя комиссии участка №6 избирательного округа № 26 Хаджарата Хашба, несмотря на то, что явка избирателей не очень активная, все наблюдатели на местах, голосование идет.

Избиратель Андроник из Дранды связывает с новым Парламентом надежды на лучшее.

"Надеюсь, что выигравший кандидат обратит внимание на проблемы района", — сказал Андроник.

В 8.00 в воскресенье 26 марта в 22 избирательных округах началось голосование во втором туре выборов депутатов в Народное Собрание Абхазии

Голосование идет за одного из двух кандидатов, набравших большее количество голосов в первом туре.