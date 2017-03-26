Акция "краснобровых" и голодовки на стадионе

Sputnik, Амра Амичба.

Как отстаивать интересы абхазского этноса, когда идет откровенная грузинизация страны, вся история жизни Бориса Кехирипа – яркий пример активного лидерства в национально-освободительном движении Абхазии. К словам Кехирипа прислушивались и взрослые, и молодые люди.

Ветеран Отечественной войны, кавалер ордена Леона Джамал Барцыц вспоминает, что познакомился с Борисом Кехирипа, когда вернулся из армии.

"Вокруг Бориса Григорьевича собралась группа молодых ребят, неравнодушных к судьбе своей страны. Он умел заразить идеей, а когда надо и усмирить горячие головы", – заметил Джамал.

В национально-освободительную борьбу Кехирипа вступил в студенческие годы. Самая тяжелая пора пришлась на 70-е и 80-е годы. Он создал подпольную организацию "АНОД" (Абхазское национально-освободительное движение), которая затем превратилась в легальную организацию "Абрскил".

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"Помню, в конце 80-х грузинские звиадисты собрались устроить очередной митинг на Гагрском стадионе. Об этом узнал Кехирипа. И мы за день до этого там же провели акцию голодовки в знак протеста. Но нас было мало, человек сто, тогда как грузин собралось за стенами стадиона в разы больше. Сколько милиции приехало, что было. Хотя нас пытался сдерживать наш старший и уважаемый Борис Кехирипа, но дошло и до потасовки с оппонентами и кидания камней друг в друга", — заметил Джамал Барцыц.

По словам Барцыц, Борис Кехирипа мог на десятилетия вперед сказать, как будут развиваться те или иные события.

"Когда к власти пришел Горбачев, послушав его выступления по телевизору, прочувствовав атмосферу вокруг, Борис Кехирипа сказал, что он развалит СССР, а также, что войны с грузинами не избежать".

Джамал Барцыц высказал мнение о целесообразности установить в Гагре памятник общественному деятелю Борису Кехирипа и присвоить его имя одной из улиц горячо любимого патриотом родного города.

© Фото: из личного архива Ахры Кехирипа Кехирипа Борис

Гагрский журналист Валерий Орчукба вспоминает, как Борис Кехирипа был идейным вдохновителем всевозможных акций, чтобы власти и общественность обратили внимание на ущемление прав коренного абхазского населения.

"А однажды с единомышленниками закрашивали красной краской все надписи на грузинском языке на автодорогах почти половины территории Абхазии. Делали они это ночью. На следующий день, все-таки заподозрив, их подвергли проверкам. Одного из участников раскрыли, из-за того что у него на усах осталась капля красной краски, — сказал Орчукба. – Кехирпиа потом в шутку называл этот протест "акцией краснобровых" по аналогии с восстанием крестьян в Китае".

По мнению журналиста, если народный форум Абхазии "Аидгылара" был более умеренным и допускал возможность переговоров, то Кехирипа придерживался более радикальных взглядов.

"Его лозунги иногда бывали радикальными. Например, однажды в разгар национальной борьбы с группой единомышленников он приехал в Сухум на спецавтобусе, и они понесли транспарант с надписью "Грузины – вон из Абхазии!". Нет, он не был националистом, его действия были спровоцированы многими грузинами, которые делали все для низведения гражданского уровня абхазского народа. Ведь абхазов упрекали в том, что они живут на грузинской земле, не знают грузинского языка – это на бытовом уровне, а на высоких уровнях принимались более серьезные меры в целях грузинизации Абхазии", — подчеркнул Валерий Орчукба.

© Фото: предоставлено Игорем Марыхуба Лыхны 1989 года. З6 тысяч за свободу Абхазии

Сын Бориса Кехирипа Лаша вспоминает, как его отец и соратники не допустили установления в районе Бзыбского моста памятника грузинскому генералу Леселидзе.

"Леселидзе никакого отношения к Абхазии не имел, не родился здесь, и даже ни разу не был. Перекрыли дорогу, провели пикет и митинг, — сказал Лаша Кехирипа. – Через митинги и забастовки удалось также добиться впервые за 50 лет назначения абхаза на высокую должность в руководстве района. Приезжал даже Шеварднадзе, и когда он понял, что назад никто не отступит, грузины пошли на уступки".

После Отечественной войны народа Абхазии, видя в средних школах недостаток учителей, филолог по образованию Борис Кехирипа открывает Гагрский промышленно-гуманитарный техникум, который сейчас носит его имя.

Кехирипа Борис и Никуало Хашиг © Фото: из личного архива Ахры Кехирипа

С супругой Светланой Хашиг © Фото: из личного архива Ахры Кехирипа 1 / 2 © Фото: из личного архива Ахры Кехирипа Кехирипа Борис и Никуало Хашиг

Жители Гагры отмечают, что будь то общественная или педагогическая деятельность, каждой сфере он отдавался с одинаковой энергией.

Педагогическую деятельность Борис Кехирипа начал в 1956 году с директорской должности в пицундской семилетней школе, затем руководил бзыбской средней школой №2, пицундской школой №3, под его началом построили бзыбскую школу №1.

Собеседники Sputnik отметили, что о таких людях, как Борис Кехирипа, надо писать и говорить – это необходимо для истории и воспитания новых поколений.

Борис Кехирипа скончался в 1998 году в возрасте 66 лет.

Борису Кехирипа посвящена вышедшая через год после смерти книга Владимира Мироненко "Природный апсуа" (Природный абхаз – ред.).

На стене дома в Гагре, где жил Борис Кехирипа, установлена мемориальная доска.