Несмываемая краска и низкое напряжение: голосование в селе Гуп

ГУП, 26 мар — Sputnik, Амра Амичба. Избиратели Гупского округа № 28 были активнее в первом туре. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил председатель окружной комиссии Джумбер Сарсания.

На 12 часов дня из 2129 избирателей проголосовало 650 человек. В округ входят села Река, Пакуаш, Акуаскя, Гуп и Арасадзых.

На избирательном участке № 2 в селе Гуп округа № 28 право голоса имеют 435 избирателей.

"Пока пришли только 93, думаю, после обеда и к вечеру на участки придет больше избирателей", — сказал председатель участковой комиссии Отар Когония.

У наблюдателей к работе комиссии нареканий нет.

"Все идет хорошо, понимаем друг друга", — сказала наблюдатель Сабина Капба.

По ее словам, несколько избирателей пожаловались, что краска маркировки на пальце не смылась за две недели.

© Sputnik / Томас Тхайцук Второй тур выборов в Парламент Абхазии: первые результаты

Пенсионерка Мажуля Торчуа со всей семьей пришла голосовать и надеется, что новый депутат обратит внимание на низкое напряжение в сельской электросети.

"С электричеством у нас проблемы, говорят, нужен новый трансформатор, чтобы свет в домах был поярче. Сельская администрация не может решить эту проблему, может, депутат замолвит словечко", — сказала Мажуля Торчуа.

Студентка АГУ Лана Квачахия специально приехала из Сухума, чтобы проголосовать в селе Гуп, где она прописана.

"Мне только исполнилось 18 лет, и я впервые голосую на парламентских выборах — в первом туре и во втором. И в будущем буду ходить на все выборы — и районные, и президентские, так как мне кажется, каждый голос важен, — считает Лана. — Хотелось бы, чтобы стипендию повысили, сейчас она составляет 600 рублей. Цены на все растут, в том числе и на обучение, а стипендия не меняется".

Лана Квачахия рассказала, что ее тревожит статистика ДТП со смертельными исходами.

"У нас очень много аварий со смертельным исходом. Это очень печально. Хочу, чтобы депутаты приняли законы, которые бы ужесточили штрафы за быструю езду. Может, это как-то поможет изменить ситуацию", — сказала студентка.

Выборы в Парламент Абхазии проходят по стране в 22 избирательных округах 26 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе наибольшее количество голосов.

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