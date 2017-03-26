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Прогноз

Неустойчивая погода ожидается в Абхазии на предстоящей неделе

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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По сообщению метеорологов, с 27 марта по 2 апреля территория Абхазии будет находиться под влиянием относительно теплой массы воздуха с юго-запада.

СУХУМ, 26 марта – Sputnik. По сообщению Госгидрометеослужбы, в понедельник территория Абхазии будет находиться под влиянием относительно теплой массы воздуха с юго-запада, ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди.

Со вторника погода ухудшится, температура воздуха понизится. В среду временами дождь. С четверга и до выходных погода прояснится, осадки прекратятся. 

Атмосферное давление пониженное. 

Ветер умеренный,  5-7 метров в секунду. 

Температура воздуха ночью +3°С +8°С, днем +11+16°С.

Температура морской воды +9°С

Относительная влажность воздуха 60-90%.



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