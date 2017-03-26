Неустойчивая погода ожидается в Абхазии на предстоящей неделе

СУХУМ, 26 марта – Sputnik. По сообщению Госгидрометеослужбы, в понедельник территория Абхазии будет находиться под влиянием относительно теплой массы воздуха с юго-запада, ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди.
Со вторника погода ухудшится, температура воздуха понизится. В среду временами дождь. С четверга и до выходных погода прояснится, осадки прекратятся.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +3°С +8°С, днем +11+16°С.
Температура морской воды +9°С
Относительная влажность воздуха 60-90%.