Sputnik, Бадри Есиава.

"Полной глупостью" назвали маркировку на выборах супруги Губаз, избиратели округа № 3 в Сухуме. По их мнению, такая форма подстраховки от нарушений закона о выборах неэффективна и в какой-то мере унижает людей.

"Ну, это полная глупость. Я спросил члена избирательной комиссии, неужели я похож на человека, который пойдет голосовать на другом участке. Я сделал ей замечание. Наше поколение не так воспитано, а нам пальцы раскрашивают", — недовольны Губаз.

Они высказались и по поводу второго тура выборов в Парламент республики. По их мнению, было бы проще и стране, и ее жителям, если бы депутаты избирались системой простого большинства.

© Sputnik / Томас Тхайцук Участки закрыты: второй тур выборов в Парламент Абхазии закончен

"Так было бы лучше, народ измучился уже", — в один голос заявила пожилая пара.

По мнению избирательницы сухумского округа № 3 Анжелы, в первую очередь для комфорта населения необходимо отменить практикующиеся в Абхазии вторые туры выборов, которых во многих странах мира уже давно нет.

"Можно сделать выборы одним туром, то есть перейти к мажоритарной избирательной системе. Это обусловлено тем, что двойные туры ложатся огромной ношей и на без того нестабильный бюджет Абхазии, да и люди уже устали от частых походов на выборы", — считает Анжела.

Маркировка тоже раздражает Анжелу. По ее словам, она испытывает дискомфорт во время этой процедуры, и ее долго не покидает ощущение, что на ней поставили клеймо.

"Если мы так опасаемся нарушения закона о выборах, то было бы намного цивилизованнее просто ставить штамп в паспорте", — предложила она.

О введении единой электронной базы избирателей и о голосовании "за", а "не против", высказался избиратель одного из сухумских округов Ушанги Квициния. Он считает, что правильнее было бы не зачеркивать имя кандидата, а ставить галочку рядом с фамилией того, кого хотелось бы видеть в числе парламентариев.

© Sputnik. Томас Тхайцук Второй тур выборов в Парламент Абхазии по явке превзошел первый

"Мне кажется, что будет правильно, если мы все будем голосовать "за", а "не против". Можно ведь обойтись без зачеркивания фамилии человека, а просто поставить галочку. Что касается маркировки, это не совсем приятный момент, но пока необходимый. От этого можно отойти, если ввести единую электронную базу данных избирателей", — подчеркнул он.

О том, что маркировка не влияет на "чистоту" выборов высказался и Беслан Капба, который отдал свой голос в округе № 3.

Среди голосующих были и те, кто доволен всем. В основном, это были молодые люди, которые, как они сами признались, голосовали впервые и еще не успели вникнуть во все детали.

Отец и сын Вахтанг и Максим Гильяшевы, которые голосовали в третьем избирательном округе, считают, что вторые туры отменять нельзя, так как они выявляют сильнейших, а процедура маркировки особых проблем не доставляет.