Sputnik, Рада Ажиба.

"Мне б навсегда, черт побери,

Поправ земное притяжение", —

Абхазский Сент-Экзюпери

На вылет просит разрешение

Эти строки Николай Галин, пилот боевого мотодельтаплана, посвятил своему другу, летчику, Герою Абхазии Олегу Чанба.

Олег Чанба родился в 1962 году в селе Бамбора Гудаутского района. Окончил авиаучилище в Армавире, служил в ВВС России, был командиром эскадрильи. В начале грузино-абхазской войны 1992-1993 годов оставил службу и горными тропами, ориентируясь по карте, пришел в Абхазию. Стал первым летчиком зарождающихся ВВС Республики Абхазия.

По словам летчика-штурмовика Джамала Хагба, с Олегом Чанба он был заочно знаком с детства. Их родители работали вместе в абхазской милиции.

"Отец Олега, дядя Женя, дружил с моим отцом, часто бывал у нас в гостях. Отцы наши работали участковыми инспекторами в пансионате "Золотой берег" (Гудаутский район – ред.). Дядя Женя всегда рассказывал о своем сыне. С гордостью говорил, что Олег окончил армавирское летное училище и проходит службу в Монголии, на аэродроме Манита", — делится воспоминаниями Джамал Хагба.

Джамал и Олег близко познакомились во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, когда образовывалась абхазская военная авиация. 17 августа командир абхазских вооруженных формирований Какалия распорядился закупить несколько мотодельтапланов, намереваясь использовать их для разведки, корректировки артогня и заброски диверсантов. В начале сентября в одном из московских аэроклубов удалось приобрести три аппарата — два "Фрегата" и "Титан".

© Фото: из архива семьи Чанба Олег Чанба (слева)

"Я находился на верхнем мосту села Эшера под руководством Владимира Начач-оглы, - рассказывает Хагба. — Олег передал через друзей, чтобы я спустился к нему. В то время образовывались Воздушные силы Абхазии. У нас не было никакой летной техники. Находились мы в доме Георгия Шакрыл, летали с его приусадебного участка. Этот участок можно считать местом, где зародилась абхазская авиация".

Первоначально мало кто представлял круг задач, которые мотодельтапланы могли решить, так как опыта применения такой "авиации" не было, говорит Хагба.

"У нас было три мотодельтаплана. И были первые потери. Отар Сенадзе полетел выполнять боевое задание в гагрском направлении и не вернулся. В течение десяти дней мы испытывали свои "бомбовозы", отрабатывая тактику применения", — добавил он.

Джамал Хагба был восхищен поэтическими способностями летчика Чанба. Благодаря абхазскому писателю Джуме Ахуба, была издана первая книга стихов Олега Чанба "Стремя".

"Во время войны крестьяне в Лыхны на большой площади устроили аэродром. Здесь ночью садились "кукурузники" и выгружали оружие. Летчик Олег Чанба жил в семье Шакрыл, и я там познакомился с ним. Это был не только хороший летчик, но и хороший поэт, мы говорили о многом, и эти беседы запомнились мне. После войны я нашел родителей Олега, которые жили в Бамборе. Они дали мне его рукописи. Я подготовил книгу, и при помощи спонсоров она увидела свет под грифом Ассоциации писателей Абхазии, которую я возглавлял. Как жаль, что он ушел так рано", — с огорчением сказал Ахуба.

По мнению писателя, в стихах летчика-поэта ярко выражены чувства радости и боли, любови и разочарования, рассуждения о жизни и смерти. Ахуба привел фрагмент из стихотворения "Пропажа" Олега Чанба.

Кто-то скажет:

"Мой хороший!"

А меня здесь нет.

Кто-то хлопает в ладоши,

А меня уж нет.

Не зовите,

Не печальтесь,

Ведь меня здесь нет.

Не встречайте,

Не прощайтесь,

Ведь меня здесь нет…

Погиб Олег Чанба 6 января 1993 года, возвращаясь с боевого задания.



