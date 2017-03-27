20:11 27 Марта 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Детский хореографический ансамбль Афтыртын

"Афыртын" показал москвичам вихрь танца

© Sputnik. Лев Рыжков
В Абхазии
Получить короткую ссылку
33390

В московском концертном зале "Оркестрион" выступил детский хореографический ансамбль "Афыртын". Корреспондент Sputnik Лев Рыжков посмотрел на выступление талантливых детей из Абхазии, порадовался душой и пообщался с руководителем ансамбля Львом Кецба.

Sputnik, Лев Рыжков

На зависть рок-звездам
Гагрский хореографический ансамбль Афыртын
© Фото: архив ансамбля "Афыртын"
"Аурашьа" и "Горянка": сольный концерт "Афыртына" пройдет в Москве

Направляясь на концерт, автор этих строк ожидал, в общем-то, увидеть привычную по детским утренникам картинку: дети спляшут и, может быть, споют, взрослые похлопают. А закончится все большим чаепитием с печенюшками. Но не тут-то было!

Во-первых, в зале "Оркестрион" (пять минут пешком от метро "Новые Черемушки") был самый настоящий аншлаг. Заняты были все первые ряды. И средние. И лишь на задних можно было кое-как найти свободное место.

А во-вторых, в выступлении чувствовалось не совсем то, что ощущаешь обычно на детских концертах, когда снисходительно машешь рукой на любые недочеты. Мол, дети же. Нет! У детишек из гагрского ансамбля  все по-взрослому: четко, энергично, продумано до мелочей. Дети зажигают, как самые настоящие профессионалы.

Афыртын показал москвичам вихрь танца
© Sputnik. Лев Рыжков
"Афыртын" показал москвичам вихрь танца

Четкие, резкие движения кавказских танцев, рваный ритм, бешеная молодая энергия – все это струилось со сцены. И зал заводился, купал молодых артистов в аплодисментах. Такой уровень отдачи бывает, сразу вам скажу, не на всяком даже рок-концерте.  Это был действительно вихрь – именно так, как переводится название ансамбля.

Маленькие танцоры показали не только абхазские, но и осетинские, и лакские, и адыгейские танцы. А хореографические номера чередовались с вокальными и инструментальными – молодые виртуозы играли на апхьарце (абхазской скрипке) и ачарпыне (свирели). Переполненный зал долго не отпускал артистов. И после долгих аплодисментов дети-танцоры на бис исполнили абхазскую плясовую.

Ученики из-за границы

После концерта журналист Sputnik пообщался с руководителем ансамбля Львом Кецба.

— Чем для вас и для ансамбля значим московский концерт? 

— Нас пригласило Министерство культуры России на финал международного фестиваля "Будущее России-2017". Вчера мы выступали во Дворце пионеров. И заодно мы решили: если мы приехали, то покажем нашей молодежи, нашим братьям и сестрам, которые проживают в Москве, наш концерт, дадим им энергию. Я думаю, что это у нас получилось. Честно говоря, я рад, как прошел  здесь концерт. 

Детский хореографический ансамбль Афтыртын
© Sputnik. Лев Рыжков
Детский хореографический ансамбль "Афтыртын"

— Недавно ансамбль отметил тридцатилетие. Чем прежний "Афыртын" отличается от нынешнего?

— Ансамбль был создан в 1986 году. До 1992 года наш ансамбль входил в число шестидесяти лучших ансамблей мира по версии ЮНЕСКО.  Мы очень много поездили и по Европе, и по Америке. Были на Кубе. И нас везде прекрасно принимали. Естественно, мы пропагандировали наше искусство. А в мире, будем говорить правду, не знали, кто такие абхазцы. Они думали, что мы – грузины! 

И когда мы приезжали в те же Бельгию, Голландию, Испанию, люди подходили к нам, и мы им объясняли, что у нас – свой язык, своя история, своя культура, своя хореография, свой вокал. И многие народы мира узнали, кто такие абхазцы. А потом была война – вы это прекрасно знаете. Во время войны ансамбль, естественно, распался. 

Меня пригласили в Турцию – там очень большая абхазская диаспора. Я там поработал. А потом вернулся и с нуля создал в Гагре студию. У меня сейчас в студии учится 250 детей. Им преподают пять педагогов. И мы активно работаем. 

Детский хореографический ансамбль Афтыртын
© Sputnik. Лев Рыжков
Детский хореографический ансамбль "Афтыртын"

— Власть вам помогает? Или на принципах самоокупаемости?

— Нам помогает и город, и республика. Вот вы видели, какие у нас прекрасные костюмы. К тому же из Абхазии приехать в Москву – это тоже какие-то денежки нужны. Минимум 600 тысяч рублей. И нам помогли. 

— У вас, как я заметил, интернациональный коллектив?

— Да. Главный солист Сема – русский. У нас есть и евреи, и осетины, и армяне, и греки. А заниматься к нам приезжают не только из города, но и из-за границы – из Сочи. Детям и родителям просто интересно. Им нравится наша школа.

Детский хореографический ансамбль Афтыртын
© Sputnik. Лев Рыжков
Детский хореографический ансамбль "Афтыртын"

— Куда поедете в следующий раз?

— Мы ездим по фестивалям, конкурсам – тем живем. Культура должна жить! А при живой культуре – народ богатый. В апреле я везу группу детей на фестиваль в Ростов. Моя мечта, чтобы они всей душой любили свою культуру. Вот тогда, я думаю, будет результат. 




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Одиннадцатимесячная Сакена спит в гамаке на променаде рядом с озером в Мумбаи
"Империя мусора" и Новруз в Афинах: неделя в объективе мировых фотографов
Болоту Мамбеталиеву 80 лет, он работает персональным фитнес-тренером
Фитнес-тренер в 80 лет: кыргызстанец открыл тренажерный зал
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на Cухумском рынке

Соцсети

Sputnikabkhazia