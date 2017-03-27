Sputnik, Лев Рыжков

На зависть рок-звездам © Фото: архив ансамбля "Афыртын" "Аурашьа" и "Горянка": сольный концерт "Афыртына" пройдет в Москве

Направляясь на концерт, автор этих строк ожидал, в общем-то, увидеть привычную по детским утренникам картинку: дети спляшут и, может быть, споют, взрослые похлопают. А закончится все большим чаепитием с печенюшками. Но не тут-то было!

Во-первых, в зале "Оркестрион" (пять минут пешком от метро "Новые Черемушки") был самый настоящий аншлаг. Заняты были все первые ряды. И средние. И лишь на задних можно было кое-как найти свободное место.

А во-вторых, в выступлении чувствовалось не совсем то, что ощущаешь обычно на детских концертах, когда снисходительно машешь рукой на любые недочеты. Мол, дети же. Нет! У детишек из гагрского ансамбля все по-взрослому: четко, энергично, продумано до мелочей. Дети зажигают, как самые настоящие профессионалы.

© Sputnik. Лев Рыжков "Афыртын" показал москвичам вихрь танца

Четкие, резкие движения кавказских танцев, рваный ритм, бешеная молодая энергия – все это струилось со сцены. И зал заводился, купал молодых артистов в аплодисментах. Такой уровень отдачи бывает, сразу вам скажу, не на всяком даже рок-концерте. Это был действительно вихрь – именно так, как переводится название ансамбля.

Маленькие танцоры показали не только абхазские, но и осетинские, и лакские, и адыгейские танцы. А хореографические номера чередовались с вокальными и инструментальными – молодые виртуозы играли на апхьарце (абхазской скрипке) и ачарпыне (свирели). Переполненный зал долго не отпускал артистов. И после долгих аплодисментов дети-танцоры на бис исполнили абхазскую плясовую.

Ученики из-за границы

После концерта журналист Sputnik пообщался с руководителем ансамбля Львом Кецба.

— Чем для вас и для ансамбля значим московский концерт?

— Нас пригласило Министерство культуры России на финал международного фестиваля "Будущее России-2017". Вчера мы выступали во Дворце пионеров. И заодно мы решили: если мы приехали, то покажем нашей молодежи, нашим братьям и сестрам, которые проживают в Москве, наш концерт, дадим им энергию. Я думаю, что это у нас получилось. Честно говоря, я рад, как прошел здесь концерт.

© Sputnik. Лев Рыжков Детский хореографический ансамбль "Афтыртын"

— Недавно ансамбль отметил тридцатилетие. Чем прежний "Афыртын" отличается от нынешнего?

— Ансамбль был создан в 1986 году. До 1992 года наш ансамбль входил в число шестидесяти лучших ансамблей мира по версии ЮНЕСКО. Мы очень много поездили и по Европе, и по Америке. Были на Кубе. И нас везде прекрасно принимали. Естественно, мы пропагандировали наше искусство. А в мире, будем говорить правду, не знали, кто такие абхазцы. Они думали, что мы – грузины!

И когда мы приезжали в те же Бельгию, Голландию, Испанию, люди подходили к нам, и мы им объясняли, что у нас – свой язык, своя история, своя культура, своя хореография, свой вокал. И многие народы мира узнали, кто такие абхазцы. А потом была война – вы это прекрасно знаете. Во время войны ансамбль, естественно, распался.

Меня пригласили в Турцию – там очень большая абхазская диаспора. Я там поработал. А потом вернулся и с нуля создал в Гагре студию. У меня сейчас в студии учится 250 детей. Им преподают пять педагогов. И мы активно работаем.

© Sputnik. Лев Рыжков Детский хореографический ансамбль "Афтыртын"

— Власть вам помогает? Или на принципах самоокупаемости?

— Нам помогает и город, и республика. Вот вы видели, какие у нас прекрасные костюмы. К тому же из Абхазии приехать в Москву – это тоже какие-то денежки нужны. Минимум 600 тысяч рублей. И нам помогли.

— У вас, как я заметил, интернациональный коллектив?

— Да. Главный солист Сема – русский. У нас есть и евреи, и осетины, и армяне, и греки. А заниматься к нам приезжают не только из города, но и из-за границы – из Сочи. Детям и родителям просто интересно. Им нравится наша школа.

© Sputnik. Лев Рыжков Детский хореографический ансамбль "Афтыртын"

— Куда поедете в следующий раз?

— Мы ездим по фестивалям, конкурсам – тем живем. Культура должна жить! А при живой культуре – народ богатый. В апреле я везу группу детей на фестиваль в Ростов. Моя мечта, чтобы они всей душой любили свою культуру. Вот тогда, я думаю, будет результат.



