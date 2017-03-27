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Около ста человек собралось у ЦИК Абхазии

Около ста человек собралось у ЦИК Абхазии

© Sputnik. Бадри Есиава
В Абхазии
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Темы:
Второй тур выборов в Парламент (25)
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В избирательном округе №34 (Ткуарчалский), по информации председателя окружной комиссии Любови Аршба, кандидат в депутаты Парламента Абхазии Омар Джинджолия набрал на три голоса больше своего оппонента Кана Кварчия.

СУХУМ, 27 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Около ста человек, сторонников кандидата в депутаты Омара Джинджолия, собралось у здания ЦИК Абхазии в понедельник 27 марта, передает с места события корреспондент Sputnik. 

По словам одного из стоящих у Республиканского избиркома Павла Джинджолия, люди хотят услышать решение ЦИКа по поводу передачи итогов выборов по округу №34 на рассмотрение Верховного Суда Абхазии. 

"Вчера объявили, что наш кандидат победил. Он и вправду набрал на три голоса больше своего оппонента. Нам непонятно, почему этот факт должен быть оспорен в суде. Мы хотим услышать мнение руководства ЦИКа по этому поводу", — сказал Павел Джинджолия. 

Подсчет голосов на выборах
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Он рассказал, что после закрытия избирательных участков в Ткуарчале и двукратного подсчета бюллетеней вечером 26 марта, члены окружной избирательной комиссии объявили о победе Омара Джинджолия и поздравили его с этим. 

"Все было в рамках закона. Бюллетени несколько раз пересчитывались, их опечатали и отправил в ЦИК. Никаких нареканий со стороны наблюдателей не было. А сегодня, когда объявляли всех победителей по АГТРК, имя нашего кандидата не прозвучало", — отметил он. 

Собравшиеся в Сухуме намерены ждать решения ЦИК до 20:00. 

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Темы:
Второй тур выборов в Парламент (25)


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