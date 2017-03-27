Около ста человек собралось у ЦИК Абхазии

СУХУМ, 27 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Около ста человек, сторонников кандидата в депутаты Омара Джинджолия, собралось у здания ЦИК Абхазии в понедельник 27 марта, передает с места события корреспондент Sputnik.

По словам одного из стоящих у Республиканского избиркома Павла Джинджолия, люди хотят услышать решение ЦИКа по поводу передачи итогов выборов по округу №34 на рассмотрение Верховного Суда Абхазии.

"Вчера объявили, что наш кандидат победил. Он и вправду набрал на три голоса больше своего оппонента. Нам непонятно, почему этот факт должен быть оспорен в суде. Мы хотим услышать мнение руководства ЦИКа по этому поводу", — сказал Павел Джинджолия.

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Он рассказал, что после закрытия избирательных участков в Ткуарчале и двукратного подсчета бюллетеней вечером 26 марта, члены окружной избирательной комиссии объявили о победе Омара Джинджолия и поздравили его с этим.

"Все было в рамках закона. Бюллетени несколько раз пересчитывались, их опечатали и отправил в ЦИК. Никаких нареканий со стороны наблюдателей не было. А сегодня, когда объявляли всех победителей по АГТРК, имя нашего кандидата не прозвучало", — отметил он.

Собравшиеся в Сухуме намерены ждать решения ЦИК до 20:00.

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