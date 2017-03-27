"Киараз", война и смерть Василия Лакоба

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Протест Василия Лакоба

По рассказу внука абхазского революционера Василия Лакоба, его дед был близким соратником Нестора Лакоба и бескомпромиссным борцом за права абхазского народа.

Он родился 27 марта 1897 года в селе Лыхны, где представители его фамилии пользовались большим уважением. Ни у кого в то время не было столько земельных угодий, а конкурировать с ними могли только представители рода Чачба.

"Семья Василия Лакоба была знатной не только в Абхазии, но и далеко за ее пределами. Его отец Дмитрий Лакоба был известным сказителем, в их доме всегда собиралось много авторитетных людей. Не случайно один из классиков абхазской литературы Мущни Микаа в своих работах упоминал его в числе абхазских пророков. Ему даже предлагали дворянский титул, но он отказался", — рассказал Якуб Лакоба, внук Василия Лакоба.

Еще в школьные годы Василий Лакоба отличался от многих детей своей непокорностью и иными взглядами на различные аспекты жизни и политики в Абхазии.

Фото предоставлено Якубом Лакоба Отец Василия Лакоба Дмитрий Халылович

Возможно, продолжил внук, именно Нестор Лакоба, с которым он тесно общался, повлиял на его выбор жизненного пути.

Василий был одним из главных пропагандистов того, что "дикая дивизия", в которую входила абхазская сотня, остановилась за несколько верст от Петрограда. Тогда она была снята с австрийского фронта генералом Корниловым и направлена на Петроград, чтоб пресечь восстание. Лакоба первый поднял красное знамя в ее рядах, и вся дивизия встала на сторону борцов с царизмом.

© Sputnik / Илона Хварцкия Историк: тело Нестора Лакоба было сожжено в районе Маяка в Сухуме

Непосредственное участие в этом принял сам Нестор Лакоба, который объяснил Василию, что это русская революция и, в частности руками абхазов, хотят пролить русскую кровь, чего нельзя было допустить.

Василий Лакоба тогда был вахмистром и всадником абхазской сотни Черкесского конного полка. Царские офицеры обвинили его в предательстве и потребовали расстрела, но конный полк поставил ультиматум — если с него упадет хоть волос, то они будут мстить.

Василия разжаловали в солдаты и отправили в Абхазию.

"Вся его военно-политическая деятельность была направлена в большей степени против грузинского меньшевизма, нежели царизма. Его революционный и военный путь очень интересный. Он поднимал восстание в Кишиневе, был активным участником боевых действий в Австро-Венгрии, Польше, Петрограде, Тбилиси и многих других местах", — рассказал Якуб Лакоба.

Армия "Киараз" и ее война

"Киараз" — революционно-крестьянская дружина, организованная в конце 1917 года в Абхазии по инициативе и под руководством Нестора Лакоба.

В книге Георгия Дзидзария "Октябрь и "Киараз" подробно описываются все события того периода. Там сказано, что одним из районов, где особенно активно развернулось это движение, был Гудаутский участок.

В 1916 году именно там возрождается большевистская организация, которая после февральской революции широко развернула работу среди крестьянства. В том же году появился Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

"Дзидзария в своих книгах называл "Киараз" национально-освободительной армией. С учетом численности абхазского населения (около 60 тысяч человек) "Киараз" и вправду был армией. В него входило более тысячи человек, а 90% всего состава была кавалерия, которую возглавлял Василий Лакоба", — поведал Якуб Лакоба.

Сухум, 1933 г. Один из организаторов, а затем начальник Республиканской милиции В.Лакоба (в первом ряду в центре) с руководящим составом Фото предоставлено Якубом Лакоба

На похоронах убитого бандитами в первые годы советской власти начальника милиции Кодорского уезда Амвросиля Кобахия в с.Баслаху. В центре на первом плане В.Лакоба в папахе, справа Секретарь Абхазского Рескома партии В.Ладария, слева прокурор Кодорского уезда Кокоскир. Фото предоставлено Якубом Лакоба 1 / 2 Фото предоставлено Якубом Лакоба Сухум, 1933 г. Один из организаторов, а затем начальник Республиканской милиции В.Лакоба (в первом ряду в центре) с руководящим составом

Освободив Сухум от грузинских меньшевиков, киаразовцы подошли к Кодору. Десантные грузинские войска заняли позицию у реки, которая стала стратегическим рубежом. К ним присоединились княжеско-дворянские отряды и другие местные контрреволюционные силы. Первым против них пошел Александр Шервашидзе-Чачба, возглавивший отряд в 300 всадников. Позже к ним на помощь пришел и "Киараз".

"Я, простой крестьянин, должен был стать командиром и выполнять роль генерала", — цитировал слова Василия Лакоба в своей книге историк Георгия Дзидзария.

Но контрреволюция, обладая превосходящими силами и вооружением, сломила сопротивление рабочих и крестьян Абхазии. На Кодорском фронте боевые действия длились до 10 мая 1918 года.

Газета "Прикубанская правда" писала: "Абхазы не хотели отступать, несмотря на то, что у них не было ни единого патрона, они рвались на неприятеля с кинжалами в руках. Их с трудом удалось уговорить подчиниться распоряжению Совета об отступлении".

Фото предоставлено Якубом Лакоба Всадники абхазской сотни. В центре В.Лакоба, справа Теймураз Лакоба, слева Семён Арнаут

Но отойти все-таки пришлось. Около двух суток шел кровопролитный бой, но сил не хватило, и они проиграли. Оставили Сухум, Новый Афон, Гудауту, Бзыбь и остановились под Гагрой, стали готовиться к новому удару.

Надежды на победу было мало, но помощь пришла, откуда не ждали.

"Был такой Джансух Адамия, чье имя сегодня предано забвению. Так вот, он вместе со своим отрядом пришел из Кутола в Бзыбь и поддержал «Киараз» в этом бою. Пришли лазы и абжуйцы. Сражение было кровопролитным и долгим, но снова проиграли. Погибло очень много воинов с обеих сторон", — с сожалением отметил Якуб Лакоба.

Сдав Гагру, отряды "Киараз" переходят реку Псоу. В июне 1918 года пришла радостная весть о том, что у абхазских берегов, в районе озера Скурча высадился первый десант из махаджиров, численностью примерно в несколько сот человек. Потом были второй и третий.

Это воодушевило абхазов. Они отбили Гагру, Гудауту, Новый Афон и пошли на Сухум. Но тут произошло то, чего никто не мог предугадать. Дивизия Георгия Мазниашвили клином разделила "Киараз" и десант махаджиров.

Фото предоставлено Якубом Лакоба 1927г. Сидят Сария Лакоба и в последствии также расстреленный её старший брат Лютфи Джих-оглы. В середине стоит Василий Лакоба. До трагедической развязки ещё целых десять лет

И снова потеря позиций. Под командованием Василия Лакоба "Киараз" уже должен был перейти реку Псоу и там остановиться, но пришло сообщение о новом десанте из Турции. Так как уже не было сил, приняли решение отправить горными тропами небольшой отряд во главе с Ктытом Гумба навстречу махаджирам.

Отряд киаразовцев вернулся обратно с печальным известием — десант абхазов из Турции был разбит грузинскими меньшевиками.

© Фото: из книги Адиле Аббас-оглы “Моя Абхазия... Моя судьба” Директор музея Нестора Лакоба: надо поставить памятник Сарии Лакоба

К осени 1918 года Советская власть временно пала и в Самурзаканской Абхазии, где продержалась около шести месяцев. Вся территория Абхазии снова оказалась под властью меньшевиков, начались террор и гонения.

"Гонениям подверглись прежде всего большевики и другие активные участники революции, в том числе киаразовцы. Контрреволюционные элементы помогли расправиться с рабочими и крестьянами Абхазии", — говорится в книге Георгия Дзидзария "Октябрь и "Киараз".

В числе арестованных оказались Василий Лакоба и Нестор Лакоба.

"Василий Лакоба был арестован третьим по счету. Первым был Самсон Пилия, потом Михаил Гарцкия", — поделился Якуб Лакоба.

"Киараз" и все противники меньшевизма в Абхазии не собирались сдаваться. Они ушли в подполье. Если опустить многочисленные детали и события тех лет, которые вошли в десятки книг разных авторов, можно сказать, что в Абхазии и Грузии одновременно установилась советская власть – в ночь с 11 на 12 февраля 1921 года.

Тогда началось вооруженное восстание населения этих регионов Закавказья, что привело к образованию Ревкомов Абхазии и Грузии с дальнейшим провозглашением Советских Социалистических Республик.

Все арестованные меньшевиками люди были освобождены, Василий Лакоба был в их числе.

Абреки Василия Лакоба и репрессии

После установления советской власти Василия Лакоба назначили комиссаром конного полка, позже начальником милиции в Гагрском и Гудаутском уездах и в городе Сухум.

На должности начальника милиции Лакоба удивил всех не только своим талантом руководителя, но и реформатора. Порой его решения шокировали общество и вышестоящих чиновников.

© Sputnik / Томас Тхайцук Малия: потомки Лакоба готовы передать музею архивные материалы

К примеру, ему удалось заманить в ряды блюстителей порядка абхазских абреков, которые, совершив убийства, скрывались по всей стране от закона и кровной мести. Василий и Нестор Лакоба уговорили несколько десятков таких людей выйти из лесов, покинуть горы и встать на сторону советской власти и порядка.

Немногие верили в эффективность и целесообразность такого подхода, но на практике все было иначе.

"Он сумел многих абреков сагитировать пополнить ряды милиции. На сомнительные высказывания некоторых по этому поводу он отвечал, что эти абреки работают более добросовестно, справедливо, смело, нежели, многие обычные милиционеры. И это было правдой", — подчеркнул Якуб Лакоба.

Наступил 1937 год – дата, с которой связаны одни из самых страшных событий в Абхазии. Начались массовые репрессии.

Семья Василия была истреблена почти полностью. Он был объявлен врагом народа, изменником и троцкистом. Даже обвиняли в планах покушения на Сталина.

"Он, его сын, брат, супруга, которую арестовали даже раньше Сарии Лакоба (жена Нестора Лакоба — ред.), были расстреляны. В живых осталась только моя мать. Причиной этому стало то, что Нестор и Василий не оправдали ожиданий Сталина в том, что они все же поддержат его политику в отношении Абхазии", — считает Якуб Лакоба.

Судебный процесс без адвоката, от которого отказался сам Василий Лакоба, проходил в Драматическом театре Абхазии. Даже осознавая, что в скором времени может погибнуть, он остался верен себе.

Когда ему дали последнее слово, он согласился это сделать с одним условием, что говорить ему позволят не вставая. Ему не смогли отказать.

Фото предоставлено Якубом Лакоба Район Адлера-Туапсе, осень 1918 г. В.Лакоба командовал отрядом "Киараз"

"Я всю свою здоровую кровь отдал в борьбе за свободу Абхазии и советскую власть. Оставшейся я за это расплачиваюсь. Возьмите ее", — такой была последняя речь Василия Лакоба. Его расстреляли 4 ноября 1937 года.

Василий Лакоба родился 27 марта 1897 года. Один из организаторов и руководителей национально-освободительного отряда "Киараз", он был членом Ревкома Абхазии, военным комиссаром полка и начальником милиции в Гагрском и Гудаутском уездах и в городе Сухум. Активно участвовал в строительстве Советской Абхазии в двадцатых годах прошлого века.



