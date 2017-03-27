ЦИК Абхазии признал победу Джинджолия, но неофициально

СУХУМ, 27 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Бумагу из ЦИК Абхазии без печати и подписи, в которой оглашено предварительное решение республиканского избиркома о победе в округе №34 Омара Джинджолия передали собравшимся у здания ЦИК его сторонникам, сообщает с места события корреспондент Sputnik.

© Sputnik. Бадри Есиава Около ста человек собралось у ЦИК Абхазии

"В связи с вновь поступившими документами по 34 избирательному округу в ЦИК Абхазии, решением ЦИК от 27 марта 2017 года, принято решение огласить предварительные итоги выборов на основании, поступившего протокола от окружной комиссии и признать победу Джинджолия Омара Каковича", —написано в незавизированном документе.

В нем так же говорится, что решение ЦИК Абхазии может быть обжаловано в Верховном Суде республики в соответствии с действующим законодательством каждой из сторон.

Люди стали расходиться после того, как решение ЦИК о победе Омара Джинджолия было объявлено по АГТРК.

Около ста человек, сторонников кандидата в депутаты Омара Джинджолия, собралось у здания ЦИК Абхазии в понедельник 27 марта.

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