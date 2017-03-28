Доказали теорему и станцевали: абхазские лицеисты вернулись из Москвы

СУХУМ, 28 мар — Sputnik, Бадри Есиава. Третье место занял проект гагрских лицеистов "Наглядное доказательство теоремы Пифагора" в конкурсе исследовательских работ в VI международной научно-практической конференции "Объединяемся знаниями" в Москве, на закрытии которого абхазские ученики исполнили национальный танец, сообщил Sputnik куратор проектно-исследовательской деятельности лицея-интерната в Гагре Альберт Туктаров.

© Фото: предоставлено Александром Танакбаевым Робот-нянька абхазских лицеистов победил на конференции в Москве

"Проект Рашида Кушба и Щаута Цвинария "Наглядное доказательство теоремы Пифагора" занял третье место. На торжественном закрытии конференции ученики Адель Какубава и Даут Губаз исполнили национальный абхазский танец", — рассказал Туктаров.

Теорему Пифагора абхазские лицеисты наглядно доказали с помощью трех квадратов, наполненных антифризом и закрепленных на доске из дерева. Во время его переворачивания жидкость переливалась из двух квадратов в один и наоборот. Таким способом юные исследователи установили соотношение между сторонами прямоугольного треугольника.

В рамках конференции также прошел кинофестиваль детских короткометражных фильмов, на котором был представлен фильм о традиционных домах народов мира, подготовленный Витторио Черкезия и Даутом Губаз.

Педагоги и ученики Гагрского лицея-интерната приняли участие в VI международной научно-практической конференции "Объединяемся знаниями", которая проходила с 24 по 26 марта в Москве © Фото: предоставлено учениками Гагрского лицея-интерната

Педагоги и ученики Гагрского лицея-интерната приняли участие в VI международной научно-практической конференции "Объединяемся знаниями", которая проходила с 24 по 26 марта в Москве © Фото: предоставлено учениками Гагрского лицея-интерната 1 / 2 © Фото: предоставлено учениками Гагрского лицея-интерната Педагоги и ученики Гагрского лицея-интерната приняли участие в VI международной научно-практической конференции "Объединяемся знаниями", которая проходила с 24 по 26 марта в Москве

Он добавил, что ученики посетили мастер-классы по анимации и режиссуре, для них была организована экскурсия по Москве.

В VI международной научно-практической конференции "Объединяемся знаниями" приняли участие педагоги, ученики, студенты и ученые из Румынии, Чехии, Италии, Абхазии, Молдовы, Китая, Латвии, Казахстана и России.