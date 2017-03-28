ПВС Абхазии возобновила выдачу новых абхазских паспортов

СУХУМ, 28 мар – Sputnik, Роберт Джопуа. Выдача новых абхазских общегражданских паспортов возобновилась в понедельник 27 марта, об этом сказал корреспонденту Sputnik начальник паспортного управления (ПВС) МВД Абхазии Эдуард Манаргия.

"Прием документов на получение новых абхазских паспортов возобновлен. Штампы для прописки-выписки переданы паспортным отделам районных УВД", — отметил Манаргия.

Ранее министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия заявил, что перед выборами в Парламент Абхазии, 3 февраля, в районных и городских паспортных отделениях были изъяты соответствующие штампы, чтобы временно приостановить замену общегражданских паспортов.

Глава МВД также подчеркнул, что с начала выдачи новые абхазские общегражданские паспорта получили 12 тысяч человек. По его подсчетам, к концу 2017 года паспортно-визовой службой республики населению будет выдано около 100 тысяч новых паспортов.