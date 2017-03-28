Хаджимба поздравил Тибилова с днем рождения

СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Рауль Хаджимба поздравил президента Республики Южная Осетия Леонида Тибилова с днем рождения во вторник 28 марта, сообщается на официальном сайте президента.

"От имени народа Республики Абхазия и от себя лично поздравляю Вас с 65-летним юбилеем. Ваш жизненный путь, Ваша преданность интересам своего государства, активная жизненная позиция являются ярким примером беззаветного служения Родине. На посту президента Республики Южная Осетия Вы сделали главной целью своей деятельности заботу о благе своего народа и защиту ее национальных интересов", — говорится в поздравлении Хаджимба.

Президент Абхазии также выразил уверенность в том, что дружественные и братские отношения, существующие между двумя государствами, будут и далее расширяться и развиваться во благо абхазского и осетинского народов.