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Учения мотострелковых войск на полигоне. Архивное фото

Снайперы ЮВО провели учения в Абхазии: 400 патронов на 200 целей

© Sputnik. Саид Царнаев
В Абхазии
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Военнослужащие снайперских подразделений российской военной базы Южного военного округа поразили около 200 спецстрелков условного противника.

СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Около 200 спецстрелков условного противника поразили военнослужащие снайперских подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в рамках выполнения упражнений контрольных стрельб, сообщает пресс-служба ЮВО.

"При выполнении упражнений контрольных стрельб военнослужащими снайперских подразделений было израсходовано до 400 винтовочных патронов", — отмечается в сообщении.

В нем так же говорится о том, что перед началом стрельб, прошедших на полигоне "Гудаута", более 50 снайперов соединения, используя рельеф местности, оборудовали скрытные огневые позиции, а также провели разведку целей и определили расстояние до них.

"После получения разрешения на уничтожение целей снайперы военной базы поразили мишени огнем из снайперских винтовок Драгунова "СВД" и  сменили позиции для обеспечения скрытности", — сообщила пресс-служба.

Стрельба велась на максимальной дальности до целей до 1100 м. В роли объектов стрельбы были манекены, имитирующие снайперов противника в замаскированных позициях.




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