Студенты посетили в Сухуме литературную гостиную "Поэты и их музы"

СУХУМ, 29 мар – Sputnik, Роберт Джопуа. Студенты и преподаватели сухумских колледжей посетили литературную гостиную, посвященную Всемирному дню поэзии, об этом Sputnik рассказала руководитель Русского культурного центра Абхазии Наталья Каюн.

"Встреча была посвящена Всемирному дню поэзии и Всемирному дню писателей, которые отмечаются в марте. Подобные встречи расширяют знания и повышают культуру cтудентов", — уверена Каюн.

На встрече, организованной Русским культурным центром, студенты прочитали любимые стихи из школьной программы.

"Это, как правило, стихи из поэзии «серебряного века»: стихи Волошина, Брюсова, именно те стихи, которые они изучают на уроках литературы", — отметила она.

Руководитель центра также подчеркнула, что молодые люди были ознакомлены со многими фактами из биографии русских поэтов и писателей, которые своей судьбой связаны с историей двух стран — России и Абхазии.

"В частности, ребятам была показана книга, очень интересная, выпущенная в 1989 году — это времена «перестройки», когда уже многие поэты, ранее запрещенные, возвращались к читателям. В частности, книга Николая Лозового о Черубине де Габриак — это воспоминания Лозового о русской поэтессе. Лозовой – это человек, который жил в Сухуме, работал в Государственном педагогическом институте", — пояснила руководитель центра.

Литературная гостиная, продолжила Наталья Каюн, заимствована из салонной жизни Санкт-Петербурга XIX столетия и отнесена к формам художественно-творческой ориентации.

Литературные гостиные проводятся в центре с середины 2016 года и совмещают в себе лекционные занятия, обсуждения, сценические постановки и декламацию.



