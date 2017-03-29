Пещера Веревкина в Абхазии: претендент на рекорд и новый вид жуков

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"Рост" пещеры

Вход в шахту пещеры на Гагрском хребте (массив Арбаика) в Абхазии был обнаружен в 1982 году спелеологами из Красноярска. Пещере был присвоен кодовый номер С-115. Четырьмя годами позже она была названа в честь спелеолога Александра Веревкина, погибшего при прохождении сифона в пещере Су-Акан на массиве Сары-Тала в Кабардино-Балкарии в 1983 году.

Группа Красноярских спелеологов готовятся к штурму пещеры

Бывший председатель клуба "Перово Спелео" Сергей Белоусов рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия о том, что эта пещера долгое время была плохо изучена, так как в ней очень много труднопроходимых участков. Работы по ее исследованию возобновились в 2014 году, последняя экспедиция завершилась вначале марта 2017 года.

"Два года назад нам удалось выйти на продолжение пещеры, и в течение четырех экспедиций мы дошли до глубины 1830 метров. Необходимо продолжить работу, так как это еще далеко не предел. Возможно, пещера Веревкина станет самой большой в мире", — поделился результатами исследований Белоусов.

Он отметил, что пока звание самой глубокой удерживает пещера Крубера-Воронья (2300 метров в глубину — ред.). В километре от нее расположена еще одна большая пещера – Сарма, глубина достигает 1800 метров.

Спелеолог пока не может утверждать, что пещера Веревкина займет первое место в рейтинге, но в ее потенциале он не сомневается. Пока, добавил Сергей Белоусов, она вторая.

© Фото: Тенго Тарба Вход в глубочайшую в мире пещеру Крубера (Воронью)

"Исходя из того, что пещеры Веревкина и Крубера-Воронья близко друг к другу расположены, можно предположить, что они связаны между собой. Это, конечно же, маловероятно, но возможно", — не исключил вероятность спелеолог.

По наблюдениям Белоусова и многих других спелеологов, которые не раз проводили там экспедиции, пещера Веревкина может выходить к голубому озеру Рицинского национального реликтового парка, а Крубера-Воронья к Холодной речке Гагрского района.

© Фото: http://incave.org 1985 год.Очередная экспедиция в пещеру Веревкина, руководителем которой был Алексей Иванов. На фото Сергей Белоусов

География, история и мир пещеры Веревкина

Район южных склонов Гагрского хребта называют треугольником из-за трех характерных вершин Арбаика, Зонт и Хырка. Сам вход очень даже приметный, представляет собой 32-метровый колодец сечением три на четыре метра, начинающийся прямо с поверхности.

Команда красноярских спелеологов под руководством Василия Васкевича в вертикальную пещеру на Арбаике впервые спустилась 1968 году. Штурм осуществлялся с помощью тросовых лестниц.

Они преодолели 32-метровый входной колодец, на дне которого перовцы раскопали боковой ход, и назвали это место "Штаны Жданова". В 1968 году красноярцы пошли по явному продолжению, спустились в очередной 25-метровый отвес и остановились на глубине 115 метров. Тогда-то ей и был присвоен кодовый номер С-115.

Тогда исследователи сконцентрировались на изучении шахты Юбилейная.

В 1880 году спелеологи из красноярского краевого клуба снова вспомнили про пещеру С-115, но не смогли ее найти, так как на карте она была отмечена совсем не в том месте, а где-то за горой Хырка, в двух километрах в стороне от нужного места.

© Фото: Горная Абхазия Горный массив Арбаика

С 1981 года спелеологи Советского Союза начали применять научно-систематический подход к поиску пещер. Массив Арбаика был разбит на территории, исследование которых распределили между спелеоклубами.

В районе треугольника были выделены пять долин, в которых предполагалось проведение исследовательских работ.

Бывший председатель клуба "Перово Спелео" Сергей Белоусов рассказал, что в темных и холодных коридорах пещеры Веревкина были обнаружены жуки, которые раньше им не попадались. Возможно, сказал он, они еще не известны науке.

"Наши спелеологи нашли там жучков. Исходя из недостаточной изученности пещеры, они могут быть еще не известны науке. А так, конечно же, там есть водопады, сталактиты, сталагмиты и сталагнаты", — отметил Белоусов.

Такие пещеры, как Вервкина и Крубера-Воронья, нельзя сравнить с Новоафонской, считает Белоусов, они не предназначены для большого потока туристов, даже если вложить огромные деньги. Они могут быть интересны только в области экстремального туризма.

Российская группа спелеологов планирует продолжить свои исследования пещеры Веревкина в августе 2017 году и надеется побить собственный рекорд по спуску в нее. Возможно, благодаря их работе и вероятному открытию, Абхазия не только укрепит свою лидирующую позицию среди стран, где расположены самые глубокие и большие пещеры, но и взойдет на "пьедестал" безоговорочного победителя.

Несанкционированный спуск

Абхазские пещеры и любые другие объекты должны носить исконно абхазские названия, сказал председатель Госкомитета по экологии и охране природы республики Савелий Читанава, комментируя последнюю экспедицию Красноярских спелеологов в пещеру Веревкина.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тайны "лунного молока" абхазских пещер

Это главная причина, по которой несколько лет назад были введены правила и даже требования к иностранным исследователям. Главный эколог страны выразил недовольство последней российской экспедицией в пещеру Веревкина.

"О каждой научно-исследовательской экспедиции в Абхазию должен быть оповещен Госкомитет по экологии и охране природы республики. Если этого не было сделано, то экспедиция считается несанкционированной", — объяснил Читанава.

Такие строгость и последовательность, по его словам, необходимы, так как пещеры или места, которые открывают иностранные исследователи, впоследствии получают названия, противоречащие абхазскому закону о топонимике.

"Наш комитет ограничил посещение Абхазии несанкционированными деятелями, но, к сожалению, такие экспедиции имеют место быть. Они должны подать заявку, которую мы рассматриваем. После изучения завки мы принимает решение об одобрении или отказе", — рассказал Читанава.

Бывший председатель клуба "Перово Спелео" Сергей Белоусов утверждает, что формальности сложно соблюсти, когда исследования состоят из нескольких экспедиционных циклов. При этом он согласен, что подобные мероприятия нужно обговаривать с властями той страны, где планируется провести такие работы.







