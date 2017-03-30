Табачная и кондитерская фабрики переданы Госкомимуществу Абхазии

СУХУМ, 30 мар – Sputnik, Роберт Джопуа. Табачная и кондитерская фабрики, подведомственные Министерству экономики, постановлением Кабинета Министров Абхазии переданы в ведение Государственного комитета по управлению государственным имуществом и приватизации в четверг 30 марта.

Министр экономики Адгур Ардзинба отметил, что в общей сложности в списке объектов, которые передадут Госкомимуществу, числится десять объектов.

"Есть госкомпании или республиканские унитарные предприятия, у которых организационно-правовая форма и профиль на бумаге один, а по факту — совершенно другая ситуация. Речь идет, к примеру, о табачной фабрике, кондитерской фабрике. Если посмотреть на эти объекты, то, к сожалению, там уже ничего от того, что говорило бы о прямом профиле, не осталось. Это просто территории, поэтому, согласовав с руководством страны, мы приняли решение передать часть объектов Госкомимуществу. Дальше он будет распоряжаться этими объектами", — отметил Ардзинба.

Как подчеркнул глава Минэкономики, в списке были и ткуарчалские заводы "Заря" и "Аргонавт", но решили пока не передавать их в ведение Госкомимущества.

На заседании Кабмина члены правительства единогласно проголосовали за предоставление предприятию «Здоровье нации» права пользования радоновым источником в селе Соуквара Ткуарчалского района. Премьер-министр Беслан Барциц сказал, что это первый проект санаторно-курортного лечения в районе.

На заседании Кабинета Министров члены правительства рассмотрели в четверг более 20 вопросов.