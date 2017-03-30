Арсалия: кинопоказы "Софички" в Абхазии до премьеры запрещены

СУХУМ, 30 мар – Sputnik. Министерство культуры Республики Абхазии не давало разрешения на показ фильма "Софичка" до официальной премьеры в Абхазии, анонсы в социальных сетях о показе картины в Сухуме не согласованы с министерством, сообщила Sputnik министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия.

Это плохой пример отношения к авторскому праву, отметила министр.

"Наверняка, эта копия очень плохого качества. Мы давно могли бы в маленькой клубной атмосфере это показать, но мы с уважением относимся к авторскому праву. Мы не зря проводили полгода переговоры с директором фонда Сокурова для того, чтобы показать фильм в достойном качестве. Мы год не показываем "Софичку", потому что с уважением относимся к требованиям в достойном качестве устроить публичный показ", – сказала Арсалия.

По ее словам, Министерство культуры Абхазии ведет с фондом Сокурова "очень деликатный диалог по показу "Софички" в Абхазии".

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Эльвира Арсалия сообщила, что Международный фонд культуры имени Фазиля Искандера, Фонд Александра Сокурова и Министерство культуры Республики Абхазия коллегиально пришли к решению организации в Абхазии открытого показа высококачественной телевизионной версии фильма "Софичка".

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"Мы пришли к компромиссу в результате переговоров, решили показать "Софичку" в рамках фестиваля. Показать в кинотеатре с достойным звуком и достойным изображением, как этого требует автор фильма, сегодня мы не можем. Жители Абхазии хотят увидеть фильм, они его увидят. Представители фонда Искандера дали оригинальную копию, чтобы в результате телевизионной трансляции фильм не потерял качество", – сказала министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия.

Сухумский кинозал, анонсировавший фильма "Софичка", отменил показ. По словам организатора просмотра, в кинозале не знали о том, что прокат фильм в Абхазии пока не разрешен, "да и качество копии оставляло желать лучшего".

Съемки полнометражной кинокартины по повести Фазиля Искандера "Софичка" проходили в Абхазии в 2015 году. Режиссером кинокартины стала выпускница мастерской Александра Сокурова Кира Коваленко. 19 ноября 2016 года ленту впервые представили на кинофестивале "Темные ночи" в Таллине. Фильм уже демонстрировали в Нальчике и Москве. На кинофестивале "Silk Road" в Ирландии "Софичка" удостоилась призов: "Лучший художественный фильм", "Лучшая женская роль", "Лучший режиссер".