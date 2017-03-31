Юрист о предвыборной кампании: нельзя обещать ремонт дорог

СУХУМ, 31 мар — Sputnik, Бадри Есиава. Во время предвыборной кампании депутаты не должны обещать избирателям ремонт дорог или благоустройство территорий, такое мнение высказал на радио Sputnik Абхазия юрист Саид Сангулия.

"Нельзя обещать такие вещи, и я это говорил даже во время своей предвыборной кампании. Депутат может взаимодействовать с органами местного самоуправления и органами исполнительной власти, где он может содействовать в благоустройстве того или иного района и в формировании бюджета", — считает Сангулия.

По его мнению, для полной открытости работы Парламента необходимо вернуться к трансляции его заседания в прямом эфире телевидения. Эта тема обсуждалась предыдущим созывом депутатов, но решение так и не было принято.

"В Парламенте предыдущего созыва была идея создания онлайн эфира заседаний, чтоб каждый гражданин Абхазии имел возможность ознакомиться с деятельностью депутатов. Однако пятый созыв отложил решение этого вопроса в долгий ящик. Надеюсь, депутаты шестого созыва вновь поднимут этот вопрос", — сказал юрист.

Сангулия рассказал и о законных привилегиях депутатов. В их перечень входит ежегодный оплачиваемый отпуск, общая длительность которого 36 календарных дней. Право на пенсию, которую он сможет получить, если рабочий стаж достигает 20 лет. Заработная палата спикера Парламента приравнивается окладу премьер-министра, вице-спикера — к окладу первого заместителя премьер-министра, а зарплату депутатов определяет сам спикер Народного Собрания.