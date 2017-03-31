Коммунальное управление Сухума: подачу воды восстановят к 12 часам пятницы

СУХУМ, 31 мар — Sputnik, Амра Амичба. Подачу воды в городе возобновят к 12 часам дня пятницы 31 марта. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил начальник Коммунального управления Сухума Дмитрий Ахуба.

По заказу Управления капитального строительства проводится прокладка магистральной трубы по улице 4 Марта. Проблема в том, что подрядчик, проводящий ремонтные работы, не успел их завершить в обозначенные сроки.

"После ее прокладки врезаются в существующую систему. Должны были провести в течение суток, но не успели они соединиться. Работы практически завершены. Через час, максимум два, вода в город будет подана", — заверил Ахуба.

Из-за ремонтных работ по улице 4 Марта в прошлом месяце, 8 февраля, также отключали воду в городе. Начальник Коммунального управления Сухума объяснил, что прокладывают две трубы: одна напорная магистральная, а другая разводящая по домам.

"Прошлый раз отключали воду, так как производили соединение 160-й трубы. А в этот раз отключили воду, потому что соединяют трубу пятисотого диаметра, водонапорную. Для того чтобы соединить трубы, приходится отключать воду, так как под давлением воды такого диаметра трубы соединить невозможно", — отметил Ахуба.

Из-за проводимых работ приходится отключать обе насосные станции, питающие столицу.

"В данный момент в Новом районе не выключали воду. А другая насосная станция, которая находится на реке Келасур питает Синоп и Турбазу. Вчера там тоже проводились работы по трубам, выключалась ненадолго вода. Но наш Водоканал быстро выполнил свою работу. И вчера уже вода на Турбазе и Синопе была. В центральной части вода отсутствует именно из-за работ, которые проводит фирма-подрядчик УКСа", - уточнил Дмитрий Ахуба.

По словам начальника Коммунального управления Сухума, в течение часа произведут пробную подачу воды.

"Чтобы убедиться, что работы выполнены хорошо, надо подать воду в трубы. Визуально все соединено, но посмотрят после подачи напора воды, будут ли протечки. Пока не завершат работу, не можем подать воду, так как невозможно будет остановить такой поток воды", — заметил он

Дмитрий Абухба подчеркнул, что если после пробной подачи воды проблем не выявят, водоснабжение уже не остановят.