Суд обязал восстановить Риту Трапш в должности

СУХУМ, 31 мар — Sputnik, Амра Амичба. Решение о восстановлении Риты Трапш в должности заместителя главного врача по родовспоможению Республиканской больницы вынес суд Сухума под председательством Орхана Чедия на заседании 31 марта в Сухуме.

© Sputnik / Томас Тхайцук Трое главных специалистов Минздрава Абхазии уволены

Суд признал незаконным и подлежащим отмене приказ Министерства здравоохранения Абхазии от 18 января 2016 года о снятии Трапш с должности и постановил взыскать с Минздрава в пользу истицы заработок за время вынужденного прогула в период с 18 января 2017 по 31 марта 2017 года.

Таким образом, суд удовлетворил исковое заявление Риты Трапш о восстановлении на работу и оплате вынужденного прогула.

21 декабря 2016 года главный педиатр Ада Абухба, главный неонатолог Саида Конджария и главный акушер-гинеколог республики Рита Трапш получили взыскания и были отстранены от обязанностей решением коллегии Минздрава Абхазии.

Это произошло на фоне случаев неонатальной и материнской смертности в сухумском роддоме.

17 января 2017 года Белла Пилия была назначена временно исполняющей обязанности заведующей отделением родовспоможения Республиканской больницы приказом и. о. главного врача больницы Аслана Берзения.

Риту Трапш была заведующей отделением родовспоможения Республиканской больницы с 2014 году.



