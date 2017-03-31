Девять минут о русских в Абхазии: новый сюжет показали на "СКЛАДЕ"

СУХУМ, 31 мар – Sputnik, Роберт Джопуа. Девятиминутный фильм о русских в Абхазии, снятый в рамках проекта телестудии "Асаркьа", показали на площадке "СКЛАД" в Сухуме в пятницу 31 марта.

"Снимая сюжет, мы не испытывали недостатка в героях. Немало очень достойных прекрасных людей русской национальности, которые живут и работают в Абхазии и вносят вклад в развитие общества", — сказала автор фильма, журналист Розита Герман.

Герман отметила, что серия сюжетов посвящена в большей степени людям, нежели общинам.

"У каждой народности, которая сегодня живет здесь, за спиной большая история, в том числе и прибытия в Абхазию. Кончено, нет возможности в девятиминутном сюжете коснуться глубокой исторической перспективы. Мы пытаемся говорить об исторических аспектах, сфокусировавшись на сегодняшнем дне", — пояснила автор.

Героями нового сюжета стали: Олег Корявов — физик, увлеченный гончарным делом, Дмитрий Войтенко — физик-ядерщик, Валентина Давыдова — преподаватель математики, Вероника Полуэктова — хореограф.

В рамках проекта телестудии "Асаркьа" сюжет о русских в Абхазии стал пятым. Зрителям уже были показаны фильмы о представителях еврейской общины, репатриантах из Сирии, греческой общине и католиках. Следующие четыре сюжета будут посвящены проживающим в республике немцам, мегрелам, армянам и эстонцам.



