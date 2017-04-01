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Орлан-белохвост

Маландзия: птицы, ранее исчезнувшие, вновь возвращаются в Абхазию

© Sputnik. Виталий Аньков
В Абхазии
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В рамках биологической программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" 1 апреля во всем мире отмечается Международный день птиц, который стал проводиться в США, начиная с 1894 года, в СССР же этот праздник пришел в 1927 году.

СУХУМ, 1 апр – Sputnik, Роберт Джопуа. Целый ряд видов птиц, исчезнувший с нашей территории в течение последних ста лет, вновь появился в республике, сказал в интервью Sputnik орнитолог, проректор Абхазского государственного университета Виктор Маландзия.

"Тот же черный аист, которого видели здесь в начале 20 столетия. Есть другие примеры, такие как орлан белохвостый, который снова вернулся к нам и обитает здесь. Поэтому говорить о тенденциях, связанных с уменьшением численности видов и сокращением общей численности птиц, не приходится", — рассказал Маландзия.

Вместе с тем орнитолог отметил, что птицы как часть любой живой системы — динамичный вид животных, и поэтому численность некоторых птиц может увеличиваться, а других уменьшаться.

Виктор Маландзия
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Это происходит в природе постоянно. Факторы, которые оказывают на это воздействие, разные. Есть внутренние и внешние факторы, причем как природные, так и антропогенные, то есть влияние человека", — подчеркнул он.

Виктор Маландзия считает, что степень воздействия абхазской экосистемы на орнитологические комплексы незначительная. В первую очередь она проявляется охотой на птиц. Он уверен, что вопросы неконтролируемой охоты и браконьерства могут значительно повлиять на состояние тех или иных популяций пернатых, в первую очередь на охотничьи виды: перепел, вальдшнеп, водоплавающие птицы. 


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Теги:
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