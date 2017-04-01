Сборная Абхазии сыграет с хозяевами ЧЕ 2017 по футболу под эгидой ConIFA

СУХУМ, 1 апр – Sputnik, Роберт Джопуа. Национальная сборная Абхазии по футболу в результате жеребьевки, прошедшей 1 апреля, попала в группу "А" Чемпионата Европы по футболу под эгидой ConIFA (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций — ред.) вместе с хозяевами турнира, Северным Кипром, рассказал Sputnik футбольный эксперт Вианор Тужба, следивший за ходом жеребьевки в онлайн-режиме.

"В эту же группу попали команды Южной Осетии и Карпатальи (команда венгерской диаспоры в Закарпатской Украине —ред.). Мы играем с хозяевами турнира, задача которых, конечно же,победа в Чемпионате, поэтому будет трудно, но интересно. Немного жаль, что в нашей группе и братская республика — Южная Осетия", — сказал Тужба.

Эксперт отметил, что в турнире восемь команд, которые разделены на две группы. В группу "В" вошли действующие чемпионы Европы — команда Падании, а также команды Секейского края, сборной Ниццы и Острова Мэн.

© Sputnik / Томас Тхайцук Роберт Джопуа Ампар сказал, кто может стать главным соперником на ЧЕ по версии ConIFA

"Обе группы приблизительно равны и в них играют достаточно сильные команды. С каждой группы в следующий этап, в полуфинал, выходят по две сильнейшие команды. Если наши футболисты выйдут из группы, то они, скорее всего, будут в финале", — выразил мнение эксперт.

По словам Вианора Тужба, изначально в заявке на участие в Чемпионате была команда Лапландии. По неизвестным ему причинам их заменила сборная Южной Осетии.

Чемпионат Европы по футболу по версии ConIFA начнется 4 июня в Северном Кипре, первая игра состоится 5 июня, 10 июня – финал. Всего в чемпионате примут участие восемь команд. Две команды попали на соревнования без жеребьевки, это Падания — действующий чемпион Европы, команда Северного Кипра — принимающая страна. Остальные сборные принимали участие в жеребьевке.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедшие в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.