14:41 02 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава

Хибла Герзамава дебютировала в "Ла Скала" в опере "Анна Болейн"

Официальный сайт Хиблы Герзмава
В Абхазии
Получить короткую ссылку
10620

В миланском театре "Ла Скала" состоялась премьера оперы Гаэтано Доницетти "Анна Болейн" с Хиблой Герзмава в главной роли, спектакли пройдут 4, 11 и 14 апреля.

СУХУМ, 2 апр — Sputnik. Премьера оперы "Анны Болейн" в постановке Мари-Луиз Бишофберже состоялась в "Ла Скала" впервые за 35 лет, в последний раз в роли Анны выступала Монсеррат Кабалье в 1982 году, сообщается на сайте Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Вид на ложу Большого театра в Москве
© Sputnik. Iliya Pitalev
Что ты знаешь об опере в Абхазии?

Итальянский критик Франческо Салазар в рецензии на новую "Анну Болейн" пишет, что заглавная партия в этой опере считается одной из самых сложных в репертуаре бельканто (техника виртуозного пения, характеризующаяся плавностью перехода от звука к звуку, выровненностью голоса во всех регистрах – ред.).

"Эта роль требует от сопрано петь в очень широком диапазоне — от низких до самых высоких пределов, — пишет Салазар. – Кроме того, давление на Хиблу Герзмава будет усиливать тот факт, что она будет исполнять эту роль в театре, где легендарная Мария Каллас возродила к жизни это произведение и превратила ее  исполнение в канон".

Хибла Герзамава дебютировала в Ла Скала в опере Анна Болейн
Фото взятое из инстаграм Хиблы Герзмава
Хибла Герзамава дебютировала в "Ла Скала" в опере "Анна Болейн"

Итальянский критик в своей статье называет Хиблу Герзмава звездой мировой величины и считает, что эта роль откроет новые возможности в ее карьере.

Хибла Герзамава дебютировала в Ла Скала в опере Анна Болейн
Фото взятое из инстаграм Хиблы Герзмава
Хибла Герзамава дебютировала в "Ла Скала" в опере "Анна Болейн"

Вместе с Хиблой в "Анне Болейн" задействованы оперные звезды Соня Ганасси, Пьеро Претти и Карло Коломбара, за дирижерским пультом – Ион Марин.


Теги:
Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Фестиваль Корана
Конкурс красоты в колонии, Нооруз и день театра: март в объективе
Бегом за мечтой: Невесты устроили забег в Ростове-на-Дону
Бегом за мечтой: невесты устроили забег в Ростове-на-Дону
Худеем к лету: советы от Sputnik
Худеем к лету: советы от Sputnik

Соцсети

Sputnikabkhazia