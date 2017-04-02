СУХУМ, 2 апр — Sputnik. Премьера оперы "Анны Болейн" в постановке Мари-Луиз Бишофберже состоялась в "Ла Скала" впервые за 35 лет, в последний раз в роли Анны выступала Монсеррат Кабалье в 1982 году, сообщается на сайте Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

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Итальянский критик Франческо Салазар в рецензии на новую "Анну Болейн" пишет, что заглавная партия в этой опере считается одной из самых сложных в репертуаре бельканто (техника виртуозного пения, характеризующаяся плавностью перехода от звука к звуку, выровненностью голоса во всех регистрах – ред.).

"Эта роль требует от сопрано петь в очень широком диапазоне — от низких до самых высоких пределов, — пишет Салазар. – Кроме того, давление на Хиблу Герзмава будет усиливать тот факт, что она будет исполнять эту роль в театре, где легендарная Мария Каллас возродила к жизни это произведение и превратила ее исполнение в канон".

Фото взятое из инстаграм Хиблы Герзмава Хибла Герзамава дебютировала в "Ла Скала" в опере "Анна Болейн"

Итальянский критик в своей статье называет Хиблу Герзмава звездой мировой величины и считает, что эта роль откроет новые возможности в ее карьере.

Фото взятое из инстаграм Хиблы Герзмава Хибла Герзамава дебютировала в "Ла Скала" в опере "Анна Болейн"

Вместе с Хиблой в "Анне Болейн" задействованы оперные звезды Соня Ганасси, Пьеро Претти и Карло Коломбара, за дирижерским пультом – Ион Марин.



