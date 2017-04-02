День детской книги: молодые пишут о любви

Пишут ли сейчас абхазские писатели для детей, об этом в День детской книги корреспондент Sputnik Владимир Бегунов узнал у редакторов и писателей Абхазии.

Sputnik, Владимир Бегунов

"С детской литературой во всем мире сейчас не особо гладко, это специфическое направление, — говорит редактор детского журнала "Амцабз" Инна Хашба. – Для детей не каждый может писать, но наши писатели периодически выдают произведения, которые мы публикуем. Также переводим на абхазский язык мировую классику".

© Sputnik. Томас Тхайцук Невыдуманные герои любимых сказок

По словам Хашба, молодые авторы сейчас, если и появляются, то их творчество выглядит "сыровато", а редакторам и издателям хотелось бы видеть новые имена.

"Среди писателей старшего поколения были именно детские писатели, сейчас таких нет", — рассказала Инна Хашба.

Главный редактор журнала "Алашара", лауреат литературных премий имени Дмитрия Гулиа и Таифа Аджба Анатолий Лагулаа согласен с коллегой.

"Молодые абхазские авторы, которые сейчас приходят в литературу, больше пишут философские стихи, о любви, о будущем, — говорит Лагулаа. – Новых детских авторов нет, иначе я бы их знал. Раньше Нури Барателия, Джота Тапагуа писали именно для детей".

Однако, по словам Анатолия Лагулаа, детская литература на абхазском языке сегодня существует, пусть даже и не всегда в тех объемах, в которых хотелось бы.

"Сейчас книг для детей на абхазском выходит больше, чем десять лет назад благодаря Фонду поддержки абхазского языка, — считает редактор "Алашара". — Наши выдающиеся писатели снова начали немного писать для детей. К примеру, есть великолепные рассказы Алексея Гогуа, которые печатаются в периодике и выходят отдельными книгами".

Среди современных авторов, затрагивающих детскую аудиторию, Анатолий Лагулаа отмечает Валерия Касландзия, Владимира Басария, Виталия Амаршан, Энвера Ажиба, Рушбея Смыр, Геннадия Аламиа, Гунду Квициния, Гунду Сакания.

Всемирный день детской книги учрежден в 1967 году Международным советом по детской книге. В день рождения самого известного сказочника Андерсена организовываются различные мероприятия. Их цель — напомнить, что необходимо с малых лет читать хорошие книги, именно это формирует духовный и интеллектуальный облик новых поколений Земли.