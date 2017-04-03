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Рауль Хаджимба на заседании кабмина об исполнении Республиканского бюджета

Хаджимба выразил соболезнования Путину в связи со взрывом в метро

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Взрыв в метро Санкт-Петербурга (10)
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В вагоне метро на станции "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, погибли десять человек и пострадали не менее тридцати.

СУХУМ, 3 апр — Sputnik. Рауль Хаджимба направил соболезнования Владимиру Путину в связи со взрывами в Петербургском метро 3 апреля, сообщается на официальном сайте президента.

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге
© Sputnik. Анна Волкова
Граждане Абхазии не пострадали при взрыве в метро Санкт-Петербурга

"В Абхазии с большой болью восприняли известие о человеческих жертвах в результате взрыва, прогремевшего в Петербургском метро сегодня днем. От имени народа Абхазии и от себя лично выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших, а также всему народу Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Взрыв прогремел в понедельник днем на станции метро Санкт-Петербурга "Сенная площадь". По предварительным данным, в результате взрыва в вагоне поезда десять человек погибли и пострадали не менее 30. Самодельное взрывное устройство, которое находилось в вагоне, было начинено поражающими элементами.

Президент России Владимир Путин заявил, что причины взрыва пока не известны, но рассматриваются все версии, в том числе и версия теракта. Все станции метро в Санкт-Петербурге закрыты на вход и выход. Возбуждено уголовное дело. 

Темы:
Взрыв в метро Санкт-Петербурга (10)

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