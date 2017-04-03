Гиви Агрба: воспоминания о герое в канун его 80-летия

СУХУМ, 3 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Гивия Агрба был в числе создателей литературно-мемориального музея имени патриарха абхазской литературы Дмитрия Гулиа, что говорит о многогранности организаторского дарования, сказал помощник президента Абхазии Владимир Зантария во время круглого стола в музее Боевой Славы в понедельник 3 апреля.

Зантария отметил, что во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Гиви Агрба оказал достойное сопротивление грузинским оккупационным войскам.

"Думаю, значительного внимания заслуживает его энергичная деятельность в системе МВД, где он занимал ответственные должности, включая пост Министра внутренних дел. Он работал руководителем СГБ Абхазии, первым заместителем министра обороны, комендантом освобожденного Сухума", — добавил он.

Владимир Зантария также отметил весомый вклад Гиви Агрба в общественную жизнь страны.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Круглый стол, посвященный памяти героя Абхазии Гиви Агрба

Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария рассказал, что не был знаком с Гиви Агрба до начала войны.

"На восточном фронте мы много слышали о подвигах Гиви Агрба. Он поднимал боевой дух солдат, вел их вперед. С Гиви Камуговичем я познакомился во время Майской операции. Тогда было много раненных, убитых, но операция была проведена. Во время кодорских событий 2008 года, несмотря на свой возраст, он был рядом с нами", — сказал Кишмария.

Были показаны архивные кадры с Гиви Агрба, участники встречи вспоминали его как носителя высоких моральные ценностей и талантливого военного.

Герой Абхазии, генерал-лейтенант Гиви Агрба родился 4 апреля 1937года. В первый день войны он возглавил оборону Сухума, служил заместителем командующего Гумистинского оборонного рубежа, командиром Новоафонской бригады, начальником Гудаутского гарнизона. Принимал участие в 1-й Шромской, Июльской и Сентябрьской наступательных операциях Абхазской Армии. Гиви Агрба работал первым начальником Сухумского гарнизона, затем министром внутренних дел (1993 – 1996), был первым заместителем министра обороны (1996–2002), председателем Службы госбезопасности страны (2002–2004).

За мужество и героизм в грузино-абхазской войне Гиви Агрба присвоено звание "Герой Абхазии", он награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени. Гиви Агрба умер 27 августа 2014 года.