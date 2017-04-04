Весенние "песни" котов: ветеринар советует

Асида из Сухума: Пришла весна, и домашний кот, будто взбесился, орет, метит все вокруг. Какие вообще существуют средства от этой напасти?

© Sputnik. Владимир Бегунов Абхазский вояж "шотландца" Патрика

Владимир Бегунов, Sputnik Абхазия: Как рассказал Sputnik начальник эпизоотического отдела Госветслужбы Абхазии Олег Теремков, лучше в таких случаях использовать ветпрепараты.

"Домашним котам нужно давать контрацептивы, — говорит Теремков. — Эти препараты бывают в таблетках и каплях. Их несколько видов. Курс — дней пять".

По словам специалиста, они снимают беспокойство у животных и действуют как успокоительные.

"Проблема в Абхазии в том, что люди, которые содержат животных, не хотят на них тратиться, — рассказывает Теремков. – Даже необходимую вакцинацию мало кто делает".

Как говорит сотрудник ветслужбы, в Абхазии жители, особенно частного сектора, часто страдают от инфекций, переносимых животными.

"Надо прививать людям культуру обращения с животными, — рассказывает специалист. – Обычно люди приходящего-уходящего кота просто кормят, не прививают, ветпрепаратов не дают. Мало того, что он орет по весне под окнами по ночам, так еще и хозяев может заразить паразитами. Противоглистовые препараты нужно обязательно давать кошками и собакам, делать прививки против бешенства. Кошка, заразившая бешенством, – это страшно, она на всех кидается, поймать ее практически невозможно. Делать прививки и давать лекарства нужно заранее. Профилактика безопасней и дешевле лечения".

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