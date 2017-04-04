Смартфоны в школах Абхазии: "за" и "против"

Что думают по этому поводу сами школьники и их педагоги, читайте в материале Бадри Есиава.
Тема запрета смартфонов в школах Абхазии уже давно муссируется в обществе. Предлагались даже радикальные методы борьбы с этой проблемой, вплоть до ограничения доступа к самым популярным социальным сетям, программам и приложениям.
Ученики старших классов сухумской средний школы № 1 имени Баграта Шинкуба не видят необходимости в запрете смартфонов в учебных заведениях и считают, что они не влияют отрицательно на учебный процесс. Но осознание того, что последнее слово в подобных вопросах за старшими, они готовы пойти на компромисс.
"Лично я против запрета телефонов в школах. Я не играю в игры во время уроков, а нужен он мне для того, чтобы быть на связи с родителями. Можно перед уроками сдавать учителям телефоны, а на переменах забирать. На это я согласился бы", — предложил такой выход из ситуации десятиклассник Аляс Скверия.
Ученики, которые проводили перемену во дворе школы, громко и наперебой сыпали аргументами в защиту своих "умных" телефонов, но среди них оказалась девочка, которая пошла против общего мнения и высказалась за их отмену.
"Я за отмену, если телефоны и вправду мешают учебе. Тем более что я не особо им пользуюсь", — сказала старшеклассница Рица Алакаи.
Не считая одного голоса "за", полтора десятка опрошенных учеников школы № 1 против перспективы отлучения от гаджетов в школе. Они едины в этом и в том, что чувствуют себя комфортнее, увереннее, когда с ними личный телефон. Ну, мало ли что может произойти, говорят дети.
Школьники изо всех сил старались убедить корреспондента Sputnik в том, что они крайне редко пользуются смартфонами во время уроков, а если это делают, исключительно на благо образования.
"Вы только не делайте так, чтоб телефоны запретили", — с надеждой попросил один из учеников.
Одиннадцатиклассник Отар Сангулия уже слышал о том, что Минобразования обсуждает эту тему, и не понимает, для чего это нужно делать.
"Нам нужны телефоны. Вдруг мама позвонит. Полностью запрещать их нельзя, хотя бы пусть разрешат держать простые телефоны без доступа к интернету", — считает Отар.
Запретить и точка
Завуч по воспитательной части сухумской школы №1 Нона Лючева настроена категорично и полностью поддерживает возможный запрет смартфонов в школах.
В каком именно виде это будет происходить, ей пока сложно сказать, но Лючева уверена в том, что и родители должны повлиять на своих детей.
"Родители должны понять, что телефоны очень сильно мешают их детям учиться. Они перестали развиваться, их мозг занят абсолютно посторонними и ненужными вещами", — уверена педагог.
По ее наблюдениям, чаще всего школьники во время уроков смотрят цены на одежду, где ее можно заказать, методы доставки, развлекаются агрессивными играми.
"Если бы я решала этот вопрос, не раздумывая, запретила бы. Только контактные телефоны для связи с родителями", — заявила она.
Телефоны есть практически у всех школьников, добавила завуч. Во время перемен дети перестали играть на улице, как это было раньше. После звонка они собираются в группы и не отводят взгляда от своих телефонов. Даже учителей не замечают. И такое происходит, начиная с 5 — 6 классов, с сожалением отметила Лючева.
Преподаватель английского языка в старших классах Лана Пачалия возмущена тем, что не раз находила свои фотографии или видео ее уроков в телефонах учеников. Она утверждает, что с такими случаями сталкиваются практически все педагоги.
"Естественно, смартфоны плохо влияют на обучение детей, отвлекают их. Они занимают главное место на партах, лежат в самом центре вместо книг и тетрадей. Постоянно приходят сообщения, могут во время урока ответить на звонок, надеясь, что этого не заметят. Но самое неприятное, когда обнаруживаешь свои фото или видео в их телефонах", — призналась Пачалия.
Единственное, что могут сделать педагоги в такой ситуации – это забрать телефон у ученика и вернуть его после уроков. Иных действий они предпринять не могут. В некоторых классах, добавила она, стали «конфисковывать» телефоны еще до начала занятий, но это отнимает много времени, которое могло быть использовано более продуктивно.
"Если мы каждый раз будем собирать телефоны, потом их возвращать, на это будет затрачиваться слишком много времени. Лучше эти минуты использовать для получения знаний. Я считаю, что родители могли бы приобрести своим детям дешевые и простые телефоны для связи", — считает учитель.
Работников школы волнует неконтролируемый и безграничный доступ к интернету, что может пагубно повлиять на сознание детей.
Министр образования Абхазии Адгур Какоба рассказал, что на следующем заседании коллегии ведомства будет поднят вопрос о запрете смартфонов во всех школах республики, и, скорее всего, такое решение будет принято.
Он добавил, что до Минобразования доходят сведения о том, что в некоторых школах страны "жертвами" гаджетов становятся не только ученики, но и педагоги.
"К сожалению, мы часто слышим и о том, что некоторые педагоги пользуются телефонами во время уроков. Это ненормально в стенах школы, где идут занятия. Скорее всего, мы будем это запрещать", — резюмировал министр.
То, какой будет реакция на это решение со стороны учеников, министр догадывается, но это, по его словам, вынужденная мера, направленная исключительно на благо самих детей.
Какоба согласился с тем, что совсем без связи детей оставлять нельзя, и можно им приобрести недорогие телефоны без интернета.
По опросу на сайте информационного агентства Sputnik Абхазия более 50% читателей полностью поддержали запрет смартфонов в школах Абхазии. Около 30% предложили ограничить доступ к ним, так как им необходимо быть на связи с детьми.
Менее двух процентов высказались "против", аргументируя свою точку зрения тем, что ученикам нужен источник информации. Для такого же количества людей разрешение использования смартфонов в школах стало новостью. Чуть более трех процентов относятся к этому с безразличием.