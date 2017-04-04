Смартфоны в школах Абхазии: "за" и "против"

Что думают по этому поводу сами школьники и их педагоги, читайте в материале Бадри Есиава.

Тема запрета смартфонов в школах Абхазии уже давно муссируется в обществе. Предлагались даже радикальные методы борьбы с этой проблемой, вплоть до ограничения доступа к самым популярным социальным сетям, программам и приложениям.

Ученики старших классов сухумской средний школы № 1 имени Баграта Шинкуба не видят необходимости в запрете смартфонов в учебных заведениях и считают, что они не влияют отрицательно на учебный процесс. Но осознание того, что последнее слово в подобных вопросах за старшими, они готовы пойти на компромисс.

"Лично я против запрета телефонов в школах. Я не играю в игры во время уроков, а нужен он мне для того, чтобы быть на связи с родителями. Можно перед уроками сдавать учителям телефоны, а на переменах забирать. На это я согласился бы", — предложил такой выход из ситуации десятиклассник Аляс Скверия.

Ученики, которые проводили перемену во дворе школы, громко и наперебой сыпали аргументами в защиту своих "умных" телефонов, но среди них оказалась девочка, которая пошла против общего мнения и высказалась за их отмену.

"Я за отмену, если телефоны и вправду мешают учебе. Тем более что я не особо им пользуюсь", — сказала старшеклассница Рица Алакаи.

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Не считая одного голоса "за", полтора десятка опрошенных учеников школы № 1 против перспективы отлучения от гаджетов в школе. Они едины в этом и в том, что чувствуют себя комфортнее, увереннее, когда с ними личный телефон. Ну, мало ли что может произойти, говорят дети.

Школьники изо всех сил старались убедить корреспондента Sputnik в том, что они крайне редко пользуются смартфонами во время уроков, а если это делают, исключительно на благо образования.

"Вы только не делайте так, чтоб телефоны запретили", — с надеждой попросил один из учеников.

Одиннадцатиклассник Отар Сангулия уже слышал о том, что Минобразования обсуждает эту тему, и не понимает, для чего это нужно делать.

"Нам нужны телефоны. Вдруг мама позвонит. Полностью запрещать их нельзя, хотя бы пусть разрешат держать простые телефоны без доступа к интернету", — считает Отар.

Запретить и точка

Завуч по воспитательной части сухумской школы №1 Нона Лючева настроена категорично и полностью поддерживает возможный запрет смартфонов в школах.

В каком именно виде это будет происходить, ей пока сложно сказать, но Лючева уверена в том, что и родители должны повлиять на своих детей.

"Родители должны понять, что телефоны очень сильно мешают их детям учиться. Они перестали развиваться, их мозг занят абсолютно посторонними и ненужными вещами", — уверена педагог.

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По ее наблюдениям, чаще всего школьники во время уроков смотрят цены на одежду, где ее можно заказать, методы доставки, развлекаются агрессивными играми.

"Если бы я решала этот вопрос, не раздумывая, запретила бы. Только контактные телефоны для связи с родителями", — заявила она.

Телефоны есть практически у всех школьников, добавила завуч. Во время перемен дети перестали играть на улице, как это было раньше. После звонка они собираются в группы и не отводят взгляда от своих телефонов. Даже учителей не замечают. И такое происходит, начиная с 5 — 6 классов, с сожалением отметила Лючева.

Преподаватель английского языка в старших классах Лана Пачалия возмущена тем, что не раз находила свои фотографии или видео ее уроков в телефонах учеников. Она утверждает, что с такими случаями сталкиваются практически все педагоги.

"Естественно, смартфоны плохо влияют на обучение детей, отвлекают их. Они занимают главное место на партах, лежат в самом центре вместо книг и тетрадей. Постоянно приходят сообщения, могут во время урока ответить на звонок, надеясь, что этого не заметят. Но самое неприятное, когда обнаруживаешь свои фото или видео в их телефонах", — призналась Пачалия.

Единственное, что могут сделать педагоги в такой ситуации – это забрать телефон у ученика и вернуть его после уроков. Иных действий они предпринять не могут. В некоторых классах, добавила она, стали «конфисковывать» телефоны еще до начала занятий, но это отнимает много времени, которое могло быть использовано более продуктивно.

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"Если мы каждый раз будем собирать телефоны, потом их возвращать, на это будет затрачиваться слишком много времени. Лучше эти минуты использовать для получения знаний. Я считаю, что родители могли бы приобрести своим детям дешевые и простые телефоны для связи", — считает учитель.

Работников школы волнует неконтролируемый и безграничный доступ к интернету, что может пагубно повлиять на сознание детей.

Министр образования Абхазии Адгур Какоба рассказал, что на следующем заседании коллегии ведомства будет поднят вопрос о запрете смартфонов во всех школах республики, и, скорее всего, такое решение будет принято.

Он добавил, что до Минобразования доходят сведения о том, что в некоторых школах страны "жертвами" гаджетов становятся не только ученики, но и педагоги.

"К сожалению, мы часто слышим и о том, что некоторые педагоги пользуются телефонами во время уроков. Это ненормально в стенах школы, где идут занятия. Скорее всего, мы будем это запрещать", — резюмировал министр.

То, какой будет реакция на это решение со стороны учеников, министр догадывается, но это, по его словам, вынужденная мера, направленная исключительно на благо самих детей.

Какоба согласился с тем, что совсем без связи детей оставлять нельзя, и можно им приобрести недорогие телефоны без интернета.

По опросу на сайте информационного агентства Sputnik Абхазия более 50% читателей полностью поддержали запрет смартфонов в школах Абхазии. Около 30% предложили ограничить доступ к ним, так как им необходимо быть на связи с детьми.

Менее двух процентов высказались "против", аргументируя свою точку зрения тем, что ученикам нужен источник информации. Для такого же количества людей разрешение использования смартфонов в школах стало новостью. Чуть более трех процентов относятся к этому с безразличием.