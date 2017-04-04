"Опасное" открытие лингвиста Турчанинова

Sputnik, Асида Квициния

"Мной, в некоторой мере неожиданно для себя, сделано открытие, о котором нельзя незамедлительно не сообщить. Открытие заключалось в том, что письмо, которое я назвал “колхидским” и которое толковал как письмо финикийского происхождения, оказалось местным, созданным на северо-западном Кавказе. Творцами этого письма были далекие предки современных абхазов, абазин и убыхов, именовавшие себя в ту пору ашуйцами, а страну свою Ашуей" — цитата из предисловия книги Георгия Турчанинова.

На пороге великого открытия © Sputnik / Томас Тхайцук Как менялся абхазский алфавит

Георгий Турчанинов шел к своему открытию почти 30 лет. Занимаясь эпиграфикой народов Северного Кавказа, он находил разные артефакты с надписями на греческом, арабском, персидском и турецком языках, расшифровкой которых он и занимался.

В 30-х годах ХХ века большой интерес вызывали находки французского археолога Марке Дюнана, который, ведя раскопки в древнем финикийском городе Библ, обнаружил несколько фрагментов бронзовых и каменных плит. Известных эпиграфистов в то время было не так много, но ни одному из них не удалось расшифровать надписи на этих артефактах, рассказывает ученица академика, доцент кафедры языкознания Ирина Басария-Анкваб.

"Эдуард Дорм и Антон Ирку были специалистами в изучении библского письма, им, как и всем остальным ученым, не удалось расшифровать надписи, выбитые на этих плитах. Кому принадлежит столь древняя письменность так и оставалось загадкой, пока решением этой задачи не занялся Георгий Турчанинов. Он долго искал ответ на этот вопрос, подвергая все свои работы тщательному анализу", — вспоминает она.

Большую роль в работе Турчанинова сыграли найденные Майкопская и Сухумская каменные плиты. Они имели большое сходство с бибслкими артефактами и стали явным доказательством причастности абхазского языка к древним надписям. Собрав все воедино, Турчанинов, на ряду с другими кавказскими языками, использовал в расшифровке абхазский язык, который и стал главным ключом к раскрытию этой головоломки, объяснила языковед.

"После того как Георгий Федорович определил, что все таблички были записаны на древнеабхазском языке, он стал расшифровывать и переводить их на русский язык, чтобы понять суть того, что было запечатлено на плитах более 4000 лет назад", — с неподдельной гордостью продолжала рассказывать Ирина Басария-Анкваб.

Как это происходило, Ирина Басария-Анкваб показала наглядно. Она взяла лист бумаги и нарисовала на нем два древних знака, которые были выбиты на одной из каменных плит.

Эти древние буквы имели звуки "ц" и "р". Турчанинов, расшифровывая надписи, подставлял гласные буквы между этими знаками, чтобы понять на каком языке они прозвучат. Следуя этому примеру, подставив гласную "а" между звуками "ц" и "р", получилось абхазское слово "ацар", что значит "острый" на абхазском. И по такой системе Турчанинов расшифровал все надписи, разъяснила языковед.

Во многих языках есть подобные звуки, но сочетая их и подставляя гласные, не прозвучал ни один язык, кроме абхазского.

Знаки письма древнего абхазского языка

Знаки письма древнего абхазского языка

На майкопской табличке, расшифрованной Турчаниновым, была фраза, которая на русском звучала так: "Письменность, имеющих ашуйских людей страна".

Все иностранные ученые эпиграфисты: Дюнан, Ирку, Дорм поддержали Турчанинова в его открытии и были согласны с его гипотезой.

Зарезанная книга

Книга Георгия Турчанинова "Открытие и дешифровка древнейшей письменности Кавказа" должна была выйти в 1979 году.

"Георгий Федорович готовую к изданию рукопись со всеми полагающимися документами сдал в типографию ленинградского отделения издательства "Наука". Затем со спокойной душой вернулся домой. На следующее утро ему позвонили и сообщили, что книга не выйдет, шрифт рассыпан. Это был удар для него, но он был человеком сильной воли, собрался и сказал, что им его так просто не раздавить, он будет отстаивать правду", — рассказала Ирина Басария-Анкваб.

Грузинские ученые приложили максимум усилий, подключая все свои связи и все возможности, чтобы книга не вышла в тираж.

"Георгий Турчанинов знал, кто ему помешал, и что это дело рук его грузинских коллег. Они были против того, чтобы книга вышла в свет, ведь ни у одного народа бывшего Советского Союза не было столь древней письменности. Книга сильно противоречила политике грузин в отношении абхазов", — продолжила рассказ ученица академика.

Ирина Басария-Анкваб долго и упорно пыталась вместе со своим учителем добиться разрешения на печать книги, но ответы всегда были отрицательными, и дело не двигалось с мертвой точки.

"Конечно, это разбивало сердце моему учителю. Каждый раз, вспоминая ответы Академии наук СССР и наши пустые старания, я начинаю сильно переживать и нервничать. Я писала много писем Михаилу Горбачеву, Александру Яковлеву, а в ответ мне говорили, что этот вопрос был отправлен на рецензирование прямому специалисту по данной проблематике академику Тамазу Гамкрелидзе. Он бы никогда не дал своего согласия на выпуск такой книги, на признание такого значимого открытия", — с грустью и обидой в голосе говорит она.

© Sputnik. Леон Гуния Зачем нужно учить абхазский язык

На книгу Турчанинова не раз писали "черные" рецензии, но несмотря на это, многие ученые поддерживали академика. А каждому, кто ставил под сомнение открытие Георгия Турчанинова, ученый отвечал письменно на интересующие их вопросы. Он просил Академию наук выделить ему аудиторию и собрать всех ученых, которые сомневались в его открытии, чтобы он имел возможность наглядно доказать всем и выслушать мнение тех, кто так отчаянно не верил в правдивость его открытия.

"Были люди, которые хотели опровергнуть труды ученого, найти ошибки, но они были далеки от академических изысканий и в силу своих возможностей просто не могли этого сделать. До сих пор никем не опровергнута гипотеза Турчанинова о существовании древней письменности абхазов и ашуйской цивилизации", — рассказала Ирина.

В гости к ашуйцам

Рассказывая историю открытия Турчанинова, ученица академика часто упоминает о теплом отношении, которое сложилось у ученого к маленькой абхазской земле и ее народу.

"Он дружил со многими нашими учеными, он любил общаться с простыми людьми, собирать вокруг себя молодежь, звал часто нас в гости и покупал к чаю разные сладости. Однажды он приехал в Абхазию в 1971 году на одну из научных конференций. Абхазы в знак почета и признательности подарили ему бурку, башлык и алабаща", — с улыбкой вспоминает ученица академика.

Иногда он доставал бурку и башлык и набрасывал их на плечи, затем брал в руки алабаща, становился в позу и спрашивал: “Ну, как?”

"В душе он был настоящим кавказцем. Как-то раз мы сидели с ним вместе у него дома. Настроение у него было подавленное из-за того, что книга не выходила в печать. Вдруг он посмотрел на меня и сказал: "Ирина, когда я умру, передайте абхазам, пусть завернут меня в бурку и похоронят в Лыхны под столетней липой. И алабаща и башлык не забудьте туда же положить", — воспомнила языковед.

20 лет спустя

20 лет пролежала "на полке" книга Георгия Турчанинова. И только с развалом Советского Союза в 1999 году Ирине Басария-Анкваб, Виктору Джения и Юрию Анчабадзе уже под грифом Академии наук России удалось опубликовать книгу "Открытие и дешифровка древнейшей письменности Кавказа".

"Георгий Федорович не дожил до дня, когда его книга увидела свет. Книга была переведена на турецкий и арабский языки. Махинор Папба, репатриантка из Абхазии, перевела ее для репатриантов, чтобы, проживая на территории Турции, они понимали всю значимость своего народа в истории мира", — заявила Ирина Басария-Анкваб.



