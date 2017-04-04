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Сухумчане написали письмо мэру: не устраивает состояние улиц и тротуаров

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Жители столицы обратились с коллективным письмом на имя мэра Сухума с просьбой получить ответ о сроках и порядке выполнения работ по ремонту дорог столицы.

СУХУМ, 4 апр – Sputnik, Роберт Джопуа. Жители столицы Абхазии обратились к руководству администрации Сухума и депутатам столичного Собрания с просьбой предоставить им информацию о планируемых работах по ремонту улиц и тротуаров города, об этом корреспонденту Sputnik рассказала одна из инициаторов обращения Елена Кувичко.

"Руководство Сухума связывалось со мной и в ближайшие дни будет получен ответ. Изначально под письмом стояли подписи 430 жителей столицы. С каждым днем их число увеличивается", — сказала Кувичко.

Вместе с тем она отметила, что подписавшие письмо понимают, что одномоментно решить все проблемы дорожной инфраструктуры Сухума невозможно. 

"Нам интересно, есть ли общее видение, как приводить город в порядок. Хотелось бы понять, есть ли видение ситуации и как ее решать. У нас не протестные настроения или политические амбиции — это гражданская инициатива", — подчеркнула Кувичко.

В обращении, в частности, говорится о том, что состояние улиц и тротуаров города ухудшается с каждым днем, на отдельных участках дорог наблюдается лишь "ямочный" ремонт, вместе с тем большая их часть нуждается в капитальном обновлении. 

"Из-за ужасного состояния тротуаров пешеходы, велосипедисты и люди с детьми вынуждены передвигаться по проезжей части, что создает множество аварийных ситуаций и угрожает жизни людей", — отмечается в письме к руководству города.

 



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