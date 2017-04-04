Кварчия: закон о топонимике нормализует процесс наименований в Абхазии

СУХУМ, 4 апр – Sputnik, Роберт Джопуа. Закон о топонимике, принятый депутатами на последнем заседании сессии Парламента пятого созыва, нормализует процесс наименования географических объектов, сказал в интервью Sputnik депутат Парламента Абхазии Валерий Кварчия.

© Sputnik. Томас Тхайцук Топонимы и финансы: последняя сессия Парламента Абхазии пятого созыва

"Мы давно хотели закон усовершенствовать. Наконец-таки он появился. Люди заезжают сюда, они ходят в горы, открывают места различные в горах и сами называют их, не спрашивая никого, дают им названия, далее эти названия появляются в печати. В течение нескольких лет это длится. Наконец появился закон, который нормализует процесс наименования географических объектов и отвечает современным требованиям", — отметил Кварчия.

До принятия данного закона, продолжил депутат, с идеей и желанием переименовать название какого-либо населенного пункта люди обращались в Парламент республики. Теперь, на начальном этапе, данный вопрос должны рассмотреть на уровне местных законодательных органов.

"Сейчас, решение о переименовании населенного пункта сначала принимает местная власть, городское или районное Собрание, и только после этого вопрос рассматривается Парламентом", — подчеркнул он.

Депутат Парламента Валерий Кварчия также обратил внимание на то, что согласно закону о топонимике географическое название гор, пещер или рек стало прерогативой Кабинета министров.

В конце марта 2017 года на последнем заседании пятого созыва Парламента депутаты во втором окончательном чтении приняли закон о топонимике, сделав оговорку, что он требует технической доработки. Также, законодатели предложили запретить ввоз в Абхазию географических карт, топонимы которых не соответствуют принятым в республике. Эта идея вызвала дискуссию, но всерьез ее обсуждать не стали под предлогом того, что сперва надо принять общий закон, на который можно было бы ссылаться, и где прописаны обязательные к выполнению нормы.



