Deep Purple на войне: гитарист стал артиллеристом

Sputnik, Амра Амичба.

После освобождения Гагры и Гагрского района абхазские подразделения захватили много трофейных орудий. Были и две противотанковые пушки.

Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, награжденный медалью "За отвагу" Саид Таркил вспоминает, что именно с этого времени и началось становление абхазской артиллерии.

"Формировалась абхазская артиллерия как организованная боеспособная единица", — сказал он.

По словам Таркил, под непосредственным руководством Владимира Баранова был создан первый расчет противотанковой батареи, которая состояла из двух пушек и трех ПТУРСов (противотанковый управляемый реактивный снаряд – ред.).

Уроженец Гудауты Владимир Баранов в Советской армии проходил службу артиллеристом. Кавалер ордена Леона Рауль Матуа вспоминает, что Баранова нашел каким-то образом Аслан Кобахия, ставший позднее командующим артиллерией.

© Sputnik. Томас Тхайцук Ветеран Лолуа о Мартовском наступлении: нас бомбила наша артиллерия

"Владимир Баранов был профессиональный наводчик, служил в Советской армии. Мы когда увидели пушки, думали, надо в дуло смотреть и стрелять. Мы не знали, что их наводить надо. Он научил нас, — признался Рауль Матуа. – Я сам стрелял из ПТУРСа. Тогда был сформирован первый расчет под командованием Владимира Баранова из шести человек: Даура Кобахия, Саида Таркил, Мирона и Джона Хагба, Нодара Цанба и меня".

Баранов подготовил кадры в рекордно короткие сроки. Когда появилось несколько пушек, уже была возможность создать противотанковую батарею. На счету батареи – десятки единиц уничтоженной бронетехники и большое количество живой силы противника.

"А количество пушек у нас увеличивалось за счет военного трофея. Отбивали у грузин, своего ничего не было. Пушки все были трофейные. Еще купили на собственные деньги две противотанковые установки – это ракета, которая подбивает танк", — объяснил Матуа.

Друг и однополчанин Владимира Баранова Саид Таркил рассказывать байки военного времени отказался, с улыбкой сославшись, что они не для печати.

"Нет таких, которые можно было бы рассказать. Скажу только, что Вова был профессионалом. Голоса не слышно было, делал свое дело тихо. Полностью выкладывался во время войны. Честно свой долг Родине отдал», — сказал он.

Таркил вспомнил, что Баранов вел дневники. Отрывок опубликован в книге "Батальоны идут на штурм" Руслана Ходжаа.

"Наш расчет спустился в Нижнюю Эшеру и временно примкнул к батарее Нижней Эшеры, где нам выдали орудие. Обслуживали его – я, Даур Кобахия и Саид Таркил. Производили обстрел. А когда началось наступление, то ребята моего расчета участвовали в наступлении через верхнеэшерский мост. Я же ремонтировал наше орудие. Наступление сорвалось, ребята вернулись обратно. Позже на позициях моего расчета организовали штаб фронта. Каждая осваиваемая нами позиция, ее подготовка давались с огромным трудом. Приходилось расчищать дорогу, была ежедневная упорная работа", — это цитата из дневника Владимира Баранова.

Герой Абхазии Владимир Баранов принимал участие в Январской и Мартовской операциях Абхазской армии. Во время июльского и сентябрьского наступлений в боях за села Гума (Шрома) и Апра (Ахалшени) батареей под его командованием были уничтожены одна БМП и один танк Т–55.

Рауль Матуа, рассказывая о командире, говорит, что Владимир Баранов был творческим человеком.

"Раньше, до войны, пел в ресторанах гудаутских, играл на гитаре. Помню, во время войны, постоянно, когда выдавалась свободная минутка затишья, он брал гитару и пел песни. Очень любил Deep Purple".

Однополчане вспоминают своего командира как скромного человека. После войны часто встречались, общались, вспоминали войну, отмечали вместе День Победы.

Герой Абхазии Владимир Баранов скоропостижно скончался в 2016 году в результате несчастного случая – в сухумской квартире произошел пожар. Похоронен в Сухуме.