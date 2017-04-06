Куда упал Холмс и кого Чехов поселил в Сухуме: проверь свои знания

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Изгои в глазах должников: Зураб Барциц о Cлужбе судебных исполнителей О формировании районных подразделений Cлужбы судебных исполнителей, о мерах, предпринимаемых в отношении тех, кто не исполняет решения абхазских судов, и о создаваемом сайте ведомства в интервью радио Sputnik рассказал главный судебный исполнитель Республики Абхазия Зураб Барциц. 118

Ладария: "Амшра" там, где государство не успевает помочь Некоммерческая благотворительная организация Абхазский общественный фонд развития "Амшра" активно продвигает проекты, направленные на развитие в самых разных сферах, начиная от экономики и заканчивая спортом. О самых удачных проекта Фонда рассказала в студии радио Sputnik Абхазия содиректор Аида Ладария. 54