Хутаба: разработана программа развития спорта в селах Абхазии

СУХУМ, 6 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Государственный комитет по физической культуре и спорту подготовил программу развития физической культуры и спорта в сельских местах сказал, корреспонденту Sputnik председатель Госкомитета Баграт Хутаба.

"Программа называется "Здоровое поколение", ее реализация начнется в течение 10 дней. Программа одобрена президентом, премьер-министром Абхазии", — добавил он.

Согласно программе школы Абхазии будут обеспечиваться спортивным инвентарем.

"Школ в Абхазии 116, они все будут обеспечены. В течение трех месяцев мы охватим порядка 50-ти школ, до конца года мы охватим все 116 школ. Мы будем сообща проводить эту работу вместе с Министерством образования и науки Абхазии", — сказал Хутаба.

Программа будет реализована через бюджет Госкомитета по физической культуре и спорту, сообщил Хутаба.

Говоря о Международном дне спорта на благо развития и мира, председатель Госкомитета отметил, что его постулаты в реальной спортивной жизни не учитываются.

"В принятом международным сообществом празднике говорится о развитии спорта во благо мира. Но на сегодня мы являемся свидетелями того, что спорт политизирован во всем мире, соответственно и мы, как частично признанное государство, сталкиваемся с проблемами", — подчеркнул Хутаба.

Со стороны Грузии предпринимаются усилия по недопущению абхазских спортсменов на международную спортивную арену, заметил он.

"Это тогда, когда ООН выступает за мир и развитие спорта. Другие в это время политизируют спорт и не только спорт, а еще и детей, которые состязаются, выявляют лучших. Исходя из этого, конечно, хотелось бы, чтобы спорт оставался спортом и шел вперед", — сказал председатель Госкомитета.

Говоря о спортивных достижениях в республике, Баграт Хутаба подчеркнул, что особенно в последние годы спорт в Абхазии стал развиваться интенсивнее.

"Скажу, что за 25 лет таких результатов не было, не буду хвалить свой комитет, в частности себя, с точки зрения, что это моих рук дело. Эта наша общая цель и наша общая задача", — отметил он.

Баграт Хутаба сообщил, что одним из достижении стало то, что абхазская команда будет участвовать в турнире по каратэ кекусинкай под национальным флагом. Турнир пройдет в Казахстане, откроется 21 апреля.

"Мы уже объявили состав команды, мы едем на первый открытый Чемпионат Азии", — сказал он.

Хутаба подчеркнул, что Грузия пыталась оспорить участие Абхазии в чемпионате под своим флагом.

"Были протесты со стороны грузинского консульства в Казахстане по поводу того, чтобы допуск абхазской сборной считался незаконным. Но принимающая сторона в свою очередь сообщила о том, что грузинская сторона не имеет юридического права оспаривать участие Абхазии, так как абхазская Федерация в этом виде спорта является частью Азии, а грузинская сторона европейской частью", — заметил он.

В турнире будут участвовать спортсмены 15-16 лет, уточнил Хутаба.

По словам председателя Госкомитета по спорту, в Казахстане будет обсуждаться возможность проведения второго Чемпионата Азии по каратэ кекусинкай в Абхазии в 2018 году.

23 августа 2013 года Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла решение отмечать 6 апреля как Международный день спорта. Официальное название Дня — Международный день спорта на благо развития и мира (International Day of Sport for Development and Peace). В этот день организовывают конференции, семинары, на которых звучат доклады о мире, единстве, прогрессе. Проводятся состязания, марафонские забеги. Победителям соревнований вручают медали, почетные грамоты, призы, дипломы. Устраиваются показательные занятия в спортивных учреждениях, чествуют заслуженных деятелей отрасли.