Субботник в пятницу: в Сухуме объявлена генеральная уборка столицы

СУХУМ, 6 апр — Sputnik, Бадри Есиава. Администрация и Собрание Сухума призвали жителей столицы принять участие в субботнике, который пройдет в пятницу 7 апреля, и почистить свои территории, проинформировал управляющий сухумского домоуправления № 2 Алексей Багателия.

"Мы оповестили все школы, институт и АГУ. Нам хотелось бы довести до граждан, что у нас очень много проблемных участков, которые закреплены за частными лицами. К сожалению, далеко не все их облагораживают. Призываем всех не оставаться в стороне и помочь с уборкой нашего города", — сказал Багателия.

В общегородском субботнике примут участие ученики школ, студенты и горожане, сообщил Sputnik Алексей Багателия.

По его словам, в субботнике будет задействована спецтехника автохозяйства и зеленого хозяйства. ЖКХ и все профильные структуры уже получили соответствующие распоряжения.

© Фото: Томас Тхайцук ТПП Абхазии предложила обязать организации проводить субботники

"Планируется провести субботник в центре города, на Турбазе, в Синопе, набережной. Хотим по максимуму охватить столицу. Если каждый приберется у своего дома, магазина, рабочего места, то сделать это будет намного легче", — подчеркнул Алексей Багателия.

Начальник Управления образования администрации Сухума Людмила Адлейба рассказала, что субботник согласован с руководством Минобразования и директорами всех городских школ, но не все классы примут в нем участие.

"В этом субботнике примут участие только ученики старших классов, которые будут убирать прилегающую к школам территорию. Некоторые классы направим к берегу моря. Думаю, что субботник пройдет организованно", — сказала Адлейба.

Администрация Сухума планирует провести еще один, но более масштабный субботник в двадцатых числах апреля.



