Ветслужба о бродячих собаках: плачевная ситуация

СУХУМ, 6 апр — Sputnik, Бадри Есиава. Ситуация с бродячими собаками в столице и районах Абхазии в плачевном состоянии, а официальная бригада по отстрелу и отлову животных функционирует только в Сухуме, рассказал начальник эпизоотического отдела Ветслужбы республики Олег Теремков в четверг 6 апреля.

"Наша служба не занимается этой работой, мы только контролируем ситуацию", — пояснил Теремков.

В Сухуме, по данным Теремкова, в 2014 году была убита 261 собака и ни одной кошки, в 2015 году убиты уже 449 собак, а в 2016 году было уничтожено 33 собаки, в этом отчете появились и кошки — 47 особей.

Sputnik, Томас Тхайцук Защитник животных: бездомными животные становятся по вине людей

Олег Теремков добавил, что районные ветслужбы вынуждены обращаться за помощью к руководству местных администраций, а те в свою очередь чаще всего просят содействия у милиции.

По его словам, как правило, в районах бродячих животных отстреливают, а в столице – усыпляют выстрелом дротика с медпрепаратом из духового ружья.

Теремков считает усыпление животных самым гуманным из доступных в стране способов контроля численности бродячих собак.

"Понимаете, стрельба в городах очень неприятное зрелище. Не дай бог, это увидят дети, которые психологически тяжело переносят подобные ситуации", — подчеркнул Теремков.

По мнению начальника эпизоотического отдела Ветслужбы Абхазии, в росте числа бродячих животных в стране во многом виноваты и сами жители республики, которые не чувствуют ответственности за тех, кого приручили, и выбрасывают животных на улицу.



